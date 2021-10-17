«SYMPL» تطلق منصة تكنولوجية للتسوق والدفع لاحقاً 

أعلنت منصة Sympl، وهي أول خدمة “اشتري، وفّر وادفع بعدين” في مصر، إطلاقها الرسمي بدعمٍ مالي مُقدم من صندوق A15 الذي يُعد من أكبر المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها اكثر من ٢٠ استثمار مباشر في شركات التكنولوجيا في المنطقة.

وتعتبر منصة Sympl وهي أول منصة تقنية تمكِّن التجار من بيع المنتجات والخدمات مباشرةً إلى العملاء، بناءً على خطط دفع قصيرة الأجل وبدون فوائد.

وتقدم المنصة طريقة دفع بديلة وخالية من المتاعب تمنح العملاء فرصة مثمرة للتوفير والشراء وموازنةً أفضل بين الدخل والنفقات، مع الحفاظ على مستوى المعيشة الكريمة.

كما تُتيح تقنية Sympl للتجار ومقدمي الخدمات توفير تجربة أفضل للعملاء وجذب فئات جديدة من العملاء الذين لم يتمتعوا سابقاً بخدمات الدفع لاحقًا، وتوفر منصة Sympl موافقات لحظية على عمليات الشراء، دون الحاجه الى آي اجراءات مطولة أو التسجيل المسبق في الخدمة.

ووفقًا لبيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، فإن منصة Sympl أقامت شراكات رئيسية مع عدد من كبار تجار التجزئة من فئات المنتجات والخدمات المتعددة، بما في ذلك شركة تريد لاين وكيل البيع المعتمد من شركة أبل لمنتجات أبل في مصر؛ ومتاجر الهايبر ماركت الضخمة مثل شركة هايبر وان؛ وشركة XPRS الوكيل المعتمد لبيع منتجات سوني-بلاي ستيشن؛ ومتاجر توبي الرائدة في بيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية ؛ ومتاجر الماوردي الشهيرة لبيع المجوهرات؛ ومتجر Your Parts الالكتروني لبيع قطع غيار ولوازم السيارات عبر الإنترنت .

تجدر الإشارة إلى أن الشركاء المؤسسين لمنصة Sympl هم محمد الفقي (المدير التنفيذي) وياسمين محمد حنة (المدير التجاري) وكريم توفيق (المدير التقني) من رواد الأعمال أصحاب الخبرة في التكنولوجيا المالية.

ووفقًا للبيان الصحفي، فقد شارك محمد وياسمين سابقًا في تأسيس واحدة من أكثر شركات التمويل الاستهلاكي نجاحًا في مصر، وهي شركة ڤاليو، في حين شارك كريم في إنشاء شركة كابيتر، وهي واحدة من أكثر منصات التجارة الالكترونية لبضائع الأغذية والمشروبات التي تساعد على نمو التجارة الإلكترونية في مصر، لا سيما في المناطق المحرومة من تلك البضائع عن طريق ربط تجار التجزئة مباشرة بالموردين شهدت سوق “اشتر الآن وادفع لاحقًا” العالمية زيادة في مبيعات التجزئة بنسبة 20٪ -70٪، وارتفع متوسط قيم الطلبات بنسبة 15٪ -25٪، وفقًا لإف تي بارتنرز، البنك المتخصص في التكنولوجيا المالية.

وستوسّع منصة Sympl شبكتها من التجار الذين يرغبون في توفير خيارات التقسيط للعملاء، والاستفادة من زيادة المبيعات والميل إلى الشراء وولاء العملاء، حيث يتسوق العملاء ويوفرون ويقسطون مشترياتهم.

وتعليقًا على إطلاق المنصة، صرّح محمد الفقي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة Sympl، قائلًا: “استلهمنا أفكارنا من إيمانا بجهود الدولة المصرية ومؤسساتها الرقابية والتنفيذية على مدار الاعوام الثلاث الماضية لدعم الشمول المالي والتوجه الى مجتمع لا نقدي من خلال عدة مبادرات لتشجيع ودفع إستخدام البطاقات ونظم الدفع الإلكترونية في شتى المعاملات المالية ورغبتنا في تطوير منظومة التسوق والدفع الحالية للعملاء والارتقاء بها تماشيًا مع توجه الدولة المصرية وتعزيزًا لمجهودات مؤسساتها المختلفة .

وتابع : وعليه فقد قمنا بتطوير منظومة Sympl والتي توفر للعملاء خيارات عديدة وخطط متنوعة عند الدفع بالبطاقات البنكية، وهو ما يساعد العملاء على التوفير و الإدارة المرنة لتدفقاتهم النقدية أمام احتياجاتهم الشهرية من سلع وخدمات

ولفت إلي أنهُ تم الاعتماد على الشراكات الرئيسية مع كبار تجار التجزئة مع إطلاق منصة Sympl ، فيما هناك تطلع إلى أن تحظى بحضور قوي بين التجار المحليين الآخرين، إلى جانب قبول وتقدير العملاء للخدمة وتأثيرها الإيجابي على مستوى المعيشة ، خاصة بين فئات العملاء الذين لم يتمتعوا سابقاً بخدمات الدفع لاحقاً.

وحصلت منصةSympl على دعم مالي من صندوق A15، المستثمر الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول صندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينتج عن أحد استثماراته شركة تعتبر “دراجون (Dragon) و”الدراجون” هو استثمار يعيد القيمة الكاملة للصندوق عند التخارج منه.

وعلق كريم بشارة، الشريك العام في صندوق استثمار A15، قائلًا: “يسعدنا أن نكون جزءًا من رحلة Sympl منذ البداية، ونتطلع بشدة إلى العمل مع هذا الفريق الموهوب والمتحمس للارتقاء بتجارب العملاء في مصر.

وأستكمل :”نتطلع إلى دعمهم لبناء شركة إقليمية رائدة في هذا القطاع. ونؤمن أنه بفضل الدعم الذي يقدمه صندوقنا والقيمة التي يقدمها باعتباره مستثمر تقني يقدم أكثر من مجرد تمويل أن خبرة الفريق ونجاحه السابق في التمويل والتكنولوجيا وحلول ريادة الأعمال تجعله في وضع جيد لإطلاق إمكانات قطاع التجزئة وخدمة العملاء في مصر وخارجها”.

وتابع : “ثمة فرصة هائلة في السوق حيث إن نماذج “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” باتت تكتسب زخمًا وجاذبية وقبولًا لدى العملاء على الصعيد العالمي”.

ووفقًا للأبحاث التي أجرتها شركة الأبحاث “Allied Market Research”، تُقدر قيمة سوق “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” بمبلغ 90.7 مليار دولار أمريكي في 2020، ومن المتوقع أن تبلغ 3.98 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. وفي مصر، تؤكد البيانات الرسمية أن عدد بطاقات الدفع بأنواعها (الخصم والائتمان والمدفوعة مقدمًا) يبلغ 44 مليون بطاقة.