SWOO يبدأ تطبيق إستراتيجية تغطية الفعاليات حول العالم

محمد فتحى قال أحمد الحوسنى، رئيس قسم العمليات بالشركة المنفذة لتطبيق "SWOO"، إنها أطلقت حملة إعلانية كبيرة بشوارع القاهرة للترويج للتطبيق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الخاص بالإعلان عن انطلاق التطبيق من العالم العربى إلى العالم. وأضاف الحوسنى أن القاهرة تعد من أكبر 5 مدن لمستخدمى التطبيق حول الع

محمد فتحى

قال أحمد الحوسنى، رئيس قسم العمليات بالشركة المنفذة لتطبيق “SWOO”، إنها أطلقت حملة إعلانية كبيرة بشوارع القاهرة للترويج للتطبيق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الخاص بالإعلان عن انطلاق التطبيق من العالم العربى إلى العالم.

وأضاف الحوسنى أن القاهرة تعد من أكبر 5 مدن لمستخدمى التطبيق حول العالم، كما أن مصر تعد واحدة من أكبر ثلاث أسواق بالعالم من حيث المستخدمين.

وأكد الحوسنى أن أى شركة تهتم بالإعلام المحترف فى الوطن العربى لا يمكنها تجاهل مصر كدولة رائدة فى هذا المجال، لافتًا إلى أنهم تعاقدوا مع عدد كبير من مقدمى المحتوى فى مصر والعالم للاستفادة منهم فى التطبيق.

وأشار إلى أنهم يستهدفون تكوين فرق لتغطية أهم الأحداث فى دول العالم من بينها مصر، موضحًا أنهم بدأوا إستراتيجية تغطية الفعاليات من الإمارات من خلال تغطية عدد من الفعاليات الهامة من بينها Formula 1.