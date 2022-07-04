«SV Developments» تطلق مشروع «A1 TOWER» العاصمة الإدارية باستثمارات 1.2 مليار جنيه

أطلقت شركة SV Developments أحد مشروعاتها بالعاصمة الادارية الجديدة وهو مشروع A1 TOWER بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.

قال المهندس الاستشاري عبد الحميد علي، رئيس مجلس إدارة شركة SV Developments، إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومى واعد يضم العديد من الفرص الاستثمارية لكافة الشركات المحلية والأجنبية كما يشهد المشروع معدلات تنمية متسارعة تجعله وجهة لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

نوعية المشروع

وأضاف أن الثقة في قوة الاقتصاد المصرى وتميز مشروع العاصمة الإدارية دعمت توجه الشركة لإطلاق أحد مشروعاتها بالعاصمة الإدارية كما تخطط الشركة لإطلاق مزيد من المشروعات على محفظة أراضى تمتلكها داخل العاصمة الإدارية، والتي سيتم إطلاق مشروعات عليها بالتدرج وفق خطة استراتيجية وتوسعية محددة.

وتابع: “مشروع A1 TOWER سيكون علامة بارزة ومميزة في منطقة الداون تاون، وستبدأ المساحات من 20 متر للوحدات داخل المشروع”.

وأوضح أن الموقع المميز الذي يحقق رؤية الشركة ويحافظ على استثمارات العميل كان أحد العناصر الأساسية التى ركزت عليها الشركة في اختيار موقع مشروع، A1 TOWER، فالمشروع يقع في مكان مميز في منطقة الداون تاون وبإطلالة على الابراج السياحية والنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية.

كما يقع المشروع بجوار محور محمد بن زايد الشمالى وبالقرب من المتحف الجديد وسوق الذهب ومحطة المونوريل ومسجد مصر.

350 وحدة

وأضاف المهندس مصطفي عبد الحميد، عضو مجلس الإدارة شركة SV Developments، أن إجمالى استثمارات المشروع تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، وهو أحد مشروعات الشركة ويضم 350 وحدة بمساحات متنوعة تتعاون الشركة مع عدد من شركاء النجاح المميزون لتطوير مشروع فريد.

وقال إن أبرز شركاء النجاح الاستاذ الدكتور عاطف خليل، الأستاذ بجامعة القاهرة، والدكتور ناصح مصلح استشارى الأساسات والجسات رئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة بنها، والدكتور عاطف إسماعيل استشارى البرج الأيقونى بالعاصمة الادارية، والدكتور حسام منصور استشارى الانشاءات.

خبرات تاريخية في التطوير

وتأسست شركة SV Developments – سوفانا للتنمية السياحية عام 1998 وبدأت عملها كشركة تطوير عقاري ومقاولات ونجحت منذ تأسيسها حتى الآن في تنفيذ عدد من المشروعات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

ومن أبرز هذه المشروعات تنفيذ مبنى مصلحة الضرائب بمحافظة الإسكندرية لصالح وزارة المالية، وعدد من المشروعات السكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما نجحت كذلك في تنفيذ عدد من المشروعات المملوكة لها ومنها قرى سياحية بالبحر الأحمر بإجمالى مساحة 85 فدان، ونفذت أيضا مجموعة من الأبراج بمدينة المعراج بمنطقة المعادى وأبراج بمدينة نصر ومجموعة من المبانى السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأكدت الدكتورة آية كمال، رئيس القطاع التجارى بشركة SV Developments ، أن الشركة لها خطة طموح للاستثمار في العاصمة الإدارية، خاصة مع ما تمتلكه من سابقة أعمال قوية في تنفيذ المشروعات المختلفة فضلا عن خبراتها المتراكمة وملاءتها المالية القوية.

وأوضحت أن مشروع A1TOWER سيكون علامة بارزة مميزة في منطقة الداون تاون، ويعد أول عناصر التميز بالمشروع الاختيار الجيد للموقع والذي يبعد 20 دقيقة من مطار القاهرة الدولى و10 دقائق فقط من منطقة القاهرة الجديدة، كما يضم المشروع وحدات تجارية وإدارية وطبية، ويضم المشروع 4 أدوار تحت الأرض وبارتفاع 14 دور، ويراعي المشروع استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

توسعات قادمة

ولفتت إلى قيام الشركة بدارسات سوقية قوية ودقيقة لتحديد طبيعة العميل المستهدف واحتياجاته في الوحدة وقامت بمراعاتها في تصميم المشروع وكذلك التنفيذ.

كما أن المشروع يضم وحدات بمساحات تبدأ من 20 مترا، وتقدم الشركة أنظمة سداد متنوعة وتنافسية للعملاء والتى تتناسب مع طبيعة المنتج والقدرات الشرائية للعملاء، مؤكدة أن الشركة لديها خطة لتنويع محفظة استثماراتها وزيادة قاعدة عملائها وخدمة عدد أكبر من العملاء.