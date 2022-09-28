«STDF» تفتح باب التقدم في برامج التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا

اعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا.وذلك لتمويل الباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ، بتمويل يصل إلى ٣ مليون جنيه .

وأشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، أن البرنامج يهدف لدعم المشروعات البحثية المشتركة وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

كما يساهم فى توفير فرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات البحثية، ودعم النشاطات التعاونية في مجال البحث العلمي والمشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين ، في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة، وعلوم وهندسة المواد، والعلوم البيئية، وإدارة الموارد المائية والزراعة وتكنولوجيا الغذاء، والمدن الذكية.

ويستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى ٣ سنوات.

وحددت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا آخر موعد لتلقي طلبات التقدم الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢.

وقالت الهيئة انه للاطلاع على كافة الشروط، وللتسجيل، من خلال الرابط التالي: https://stdf.eg/web/grants/open

الجدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعُد الذراع الأساسي لتمويل البحث العلمي والابتكار وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري.

و تقدم الهيئة تمويلًا للمشروعات التي تهدف للارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية للباحث المصري، وتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكينها في المجتمع المصري ، لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في تنمية “الجمهورية الجديدة” من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويكون قادرًا على تحويل العلم إلى قيمة مُضافة تحقق نمو اقتصادي.