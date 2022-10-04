«STC» تستحوذ على 89.5% من «جيزة للأنظمة» بقيمة 2.2 مليار جنيه

كشفت مصادر مطلعة أن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) التابعة «STC» – الاتصالات السعودية- استحوذت على %89.5 من «جيزة للأنظمة»، بقيمة 2.265 مليار جنيه، تعادل نحو 119 مليون دولار.

ويتكون هيكل ملكية «جيزة للأنظمة» – قبل الصفقة- من شركة إنرجيا تكنولوجيز بحصة %67.5 إلى جانب إحدى المؤسسات بحصة %32.5.

يُذكر أن «بى إنفستمنتس» القابضة أعلنت فى إبريل الماضي، عن موافقتها على عرض الشراء الملزم المقدم من شركة «سلوشنز» للاستحواذ على %89.5 من أسهم «جيزة سيستمز»، وذلك عبر حصتها البالغة %68 فى «إنرجيا تكنولوجيز».

«بى إنفستمنتس» تتحصل على 53 مليون دولار.. وبلتون «سمسار» الطرفين

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «إنرجيا تكنولوجيز» باعت كامل حصتها فى «جيزة للأنظمة»، كاشفة أن حصيلة «بى إنفستمنتس» من الصفقة بلغت نحو 53 مليون دولار قبل خصم قيمة الضرائب المستحقة، علمًا بأنه تم تعيين شركة بلتون لتداول الأوراق المالية سمسارًا للطرفين.

العملية تضمنت شراء 34% من «جيزة العربية» الشقيقة

وأوضحت المصادر أن الصفقة تضمنت الاستحواذ على الحصة غير المملوكة لـ”جيزة للأنظمة”، والبالغة نحو %34 فى شركتها الشقيقة «جيزة العربية»، المملوكة لأحد المستثمرين السعوديين، والتى قدرت سابقًا بنحو 13 مليون دولار.

وأشارت إلى أن «بى إنفستمنتس» تعتزم استغلال جزء من حصيلة التخارج من «جيزة للأنظمة» فى استثمارها بقطاعات أخرى، إضافة إلى توزيع جزء آخر على المساهمين.

وأوضحت أن حصيلة البيع ستدخل إلى خزينة «إنرجيا تكنولوجيز» التى ستنعقد جمعيتها العمومية لاحقا للنظر فى توزيع عوائد الصفقة على مساهميها، ومن ضمنهم «بى إنفستمنتس».

وتضم محفظة استثمارات «بى إنفستمنتس القابضة» مجموعة من أبرز الشركات العاملة فى مختلف القطاعات، منها التطوير العقارى وتجارة وتوزيع البترول، وتصنيع وبيع الأغذية، ونظم المعلومات والمدفوعات الإلكترونية، والخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

ولفتت المصادر إلى أن «بى إنفستمنتس» تستهدف خلال الوقت الحالى الاستثمارات فى قطاعات الرعاية الصحية المتخصصة، وذلك من خلال تابعتها «بى هيلث كير»، والأغذية والمشروبات، والأدوية والتعليم.

وأفصحت المصادر، أن شركة «جيزة للأنظمة»تخطط لاستغلال الاستحواذ فى استكمال المشروعات بالسوق السعودية، إضافة إلى التوسع الإقليمى والإفريقي.

و«جيزة سيستمز» هى مجموعة قابضة بدأت أعمالها خلال عام 1974، فى قطاعات متعددة مثل الاتصالات، والذى يستحوذ على نصيب الأسد من حجم المشروعات، يليه «الكهرباء»، ثم «المياه» و«النفط والغاز»، إضافة إلى القطاعات الحكومية و«النقل».

ويندرج تحت مظلتها 15 شركة تابعة أخرى، يمثل جزءا كبيرا منها وكلاء بيع وتسويق لمنتجات «جيزة للأنظمة»، فضلًا عن وجود شركات متخصصة فى تقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية والرقمية للعملاء.

ويتراوح حجم أعمال «جيزة للأنظمة» فى السوق المحلية من 100 إلى 200 مليون جنيه، وتمتلك الشركة فريق عمل مكونًا من 1400 عامل وموظف، فى مكاتب مصر والسعودية والإمارات وقطر وكينيا وتنزانيا وأوغندا ونيجيريا وأمريكا، وتخدم قاعدة عملاء فى 25 دولة.