«Speed Invest» تخصص 10% من حجم استثماراته للشرق الأوسط وأفريقيا

قال فارون ريخى، مسئول الاستثمار فى الأسواق الناشئة بشركة “Speed Invest” لرأسمال المخاطر، إنها تستهدف تخصيص نحو %10 من إجمالى استثمارات صندوقها الرابع الذى تم تدشينه مؤخرًا بحجم 300 مليون دولار، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف ريخى فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن “Speed Invest” لا تتبع سياسة تخصيص قيمة مُحددة للاستثمار فى دول بعينها ضمن المنطقة المستهدفة، وإنما يتم التخطيط وفقًا لاستراتيجية تضمن المشاركة فى كيان واحد على الأقل.

وأوضح أن “Speed Invest” تنظر بعين الاهتمام للسوق المصرية خلال الفترة الراهنة، إذ تدرس حاليًا مجموعة من الشركات الناشئة لبحث فرص الاستثمار بها، وتحويل ذلك إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع.

وكشف أن “Speed Invest” وضعت استراتيجية خاصة لمصر تسعى من خلالها إلى إمكانية زيادة الاستثمار فى السوق المحلية بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، مفضلاً عدم الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى فى هذا السياق.

وأشار ريخى إلى أن هذه ليست المرة الأولى لـ”Speed Invest” فى التواجد بالسوق المصرية، إذ إنه سبق ضخ استثمارات – فضل عدم تحديد قيمتها – بشركة خزنة التى تم تأسيسها فى عام 2019.

ولفت إلى أن إجمالى حجم الأصول المُدارة بواسطة “Speed Invest” حاليًا يصل إلى مليار دولار، كما أن حجم الفرصة الاستثمارية يصل إلى 2 مليون بالشركة الواحدة، وذلك وفقًا لطبيعة كل شركة على حدة.

وقال إن «Speed Invest» تركز على 6 قطاعات رئيسية بالسوق الأوروبية، تتمثل فى التكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات، الصحة والتكنولوجيا الحيوية، والمناخ، والتكنولوجيا العميقة، والأسواق والتجزئة، فى حين ينحصر اهتمامه خارج أوروبا – وبالتحديد بالشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء – على مجال التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن نسبة المخاطرة فى السوق المصرية مرتفعة بالوقت الحالى نظرًا لإمكانية حدوث تعويم جديد للعملة، موضحًا أن ذلك أمر مؤقت فيما تظل النظرة العامة إيجابية، نظرًا لما يتمتع به من كثافة سُكانية كبيرة، إلى جانب التحول الرقمى الذى يُعزز فاعليته، إضافة إلى كفاءة مؤسسى الشركات الناشئة، وقدرتهم على استغلال الموارد.

وتأسست “Speed Invest” فى عام 2022 فى فيينا، ووفقًا لموقعها الالكترونى تبلغ إجمالى محفظة الصندوق نحو 232 شركة فى 40 دولة، من بينها مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وكينيا، ونيجيريا، كما أن لديها استثمارات ضمن المحفظة فى حوالى 24 كيان بالأسواق الناشئة.