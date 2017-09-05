SMMT: مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا تهبط 6.4%

خالد بدر الدين: أعلنت جمعية مصنعي وتجار السيارات SMMT البريطانية اليوم الثلاثاء، أن مبيعات السيارات الجديدة هوت بأكثر من 6.4% خلال أغسطس الماضى، لتنخفض إلى 76 ألفا و433 سيارة للشهر الخامس على التوالي في أطول موجة هبوط منذ عام 2011. وتتوقع الجمعية انخفاض مبيعات السيارات الجديدة طوال العام الحالي بأ

خالد بدر الدين:

أعلنت جمعية مصنعي وتجار السيارات SMMT البريطانية اليوم الثلاثاء، أن مبيعات السيارات الجديدة هوت بأكثر من 6.4% خلال أغسطس الماضى، لتنخفض إلى 76 ألفا و433 سيارة للشهر الخامس على التوالي في أطول موجة هبوط منذ عام 2011.

وتتوقع الجمعية انخفاض مبيعات السيارات الجديدة طوال العام الحالي بأكثر من 4% لتنزل إلى 2.59 مليون وحدة مع تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بوقود الديزل أكثر من 20% بالمقارنة مع 2.69 مليون خلال العام الماضى الذى شهد مبيعات قياسية.

وذكرت رويترز أن عدة شركات بريطانية لصناعة السيارات والتى تمثل حوالى 75% من الحصة السوقية طبقت خلال الأسابيع الماضية برامج لتشجيع المستهلكين على استبدال السيارات القديمة وشراء سيارات لتعزيز الطلب على السيارات في شهر سبتمبر الجارى، الذى يجرى فيه إصدار سلسلة من اللوحات المعدنية الجديدة، ولذلك يمثل حوالى 15% من المبيعات السنوية.\

ويؤكد مايك هاوز الرئيس التنفيذى لجمعية SMMT أن الطلب على السيارات سيظل قويا خلال الشهر الحالى، رغم تراجع مبيعات السيارات التى تعمل بالسولار بحوالى 21% والتى تعمل بالبنزين بأكثر من 3.8% خلال الشهر الماضى، مما يشير إلى تزايد الشكوك حول احتمال تطبيق الحكومة عقوبات على السيارات التى تلوث عوادمها الهواء مما يفقد المستهلكين شهيتهم لشراء هذه السيارات.