SMG للسيارات تخطط لافتتاح مركزين لصيانة سكانيا

المال ـ خاصتخطط الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سكانيا لوسائل النقل وبورش، إلى افتتاح مركزين لخدمات ما بعد البيع والصيانة للعلامة التجارية سكانيا، خلال العام الجارى، فى الإسكندرية، والغردقة، على أن يفتتح المركز الأول خلال الشهر الجارى، والثانى خلال الربع الثالث.كشف نظمى واصف، رئيس قطاع سكانيا بالشر

المال ـ خاص

تخطط الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سكانيا لوسائل النقل وبورش، إلى افتتاح مركزين لخدمات ما بعد البيع والصيانة للعلامة التجارية سكانيا، خلال العام الجارى، فى الإسكندرية، والغردقة، على أن يفتتح المركز الأول خلال الشهر الجارى، والثانى خلال الربع الثالث.

كشف نظمى واصف، رئيس قطاع سكانيا بالشركة، عن أن ضخ الشركة لمركزين لخدمات الصيانة وقطع الغيار خلال العام الجارى، يأتى ضمن خطط SMG التى تستهدف زيادة مبيعاتها من الشاحنات، نهاية العام الجارى بنسبة تصل إلى %20، فى ظل التوقعات التى تشير إلى نمو سوق الشاحنات هذا العام، مع قدرة القطاع على امتصاص التداعيات السلبية لتحرير أسعار الصرف.

أشار إلى أنه تزامنًا مع بداية العام الجارى، أبدت بعض الشركات الخاصة رغبتها فى تجديد وإحلال أسطولها من الشاحنات، الأمر الذى يسهم بشكل فعال فى نهوض حركة المبيعات، التى شهدت تراجعاً بلغت نسبته %37 خلال العام الماضى.

تابع: “الهندسية للسيارات تخطط العام الجارى لبيع 60 أتوبيسًا، فى ظل التوقعات التى تشير إلى تحسن أداء قطاع السياحة، تزامنًا مع اقتراب عودة الوفود السياحية الروسية، مشيراً إلى أن عدد من شركات السياحة أبدت رغبتها فى إجراء تعاقدات على أتوبيسات سكانيا”.

استبعد إمكانية أن يشهد العام الجارى مشاركة الهندسية للسيارات، فى مناقصات النقل العام، فى ظل ارتفاع تكاليف إنتاج أتوبيسات محلياً.