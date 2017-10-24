SMG تكشف الستار عن سيارة 911 كاريرا T الجديدة

شريف عيسى



كشفت الهندسية للسيارات SMG، وكيل بورش وسكانيا فى مصر، الستار عن الجيل الجديد كليا من بروش 911 كاريرا T، تمهيدا لبيعها رسميا بنهاية مارس 2018.



وتزودت السيارة بمحرك ذو شاحن هواء توربو مزدوج مكون من 6 أسطونات، سعة 3000 سى سى، بقوة 370 حصان، بعزم دوران 450 نيوتن، متر عن سرعة دوران محرك تتراوح ما بين 1750 دورة فى الدقيقة و5000 دورة فى الدقيقة.



ويدعم محرك 911 بناقل حركة يدوى يمكنها من التسارع من وضع السكون إلى 100 كم / الساعة فى غضون 4.5 ثانية، فى حين تتمكن من الوصول إلى 200 كم / الساعة فى وقت يقدر بـ15.1 ثانية، وصولاً للسرعة القصوى 290 الساعة، مع منظومة الدفع الرباعى.



وقد سعرت الهدسية للسيارات الجيل الجديد من بورش 911 كاريرا T بقيمة تصل إلى 237 ألف دولار.