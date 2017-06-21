SME’s تستحوذ على %11 من محفظة المشرق – مصر

أحمد الدسوقي:استحوذت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME’s» على نسبة %11 من إجمالى محفظة الائتمان ببنك «المشرق – مصر» والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه.وقال محمد على، المدير الإقليمى للبنك بمصر- فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن مصرفه يسعى إلى الوصول بنسب

أحمد الدسوقي:

استحوذت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME’s» على نسبة %11 من إجمالى محفظة الائتمان ببنك «المشرق – مصر» والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه.

وقال محمد على، المدير الإقليمى للبنك بمصر- فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن مصرفه يسعى إلى الوصول بنسبة تمويل هذه المشروعات إلى %20 من إجمالى محفظة البنك، وفقاً لتعلميات البنك المركزى، مؤكداً أن «المشرق – مصر» لديه خطة طموح للتوسع فى القطاع.

جاء ذلك فى تصريحات على هامش المؤتمر الصحفى لرجل الأعمال الإماراتى، عبد العزيز الغرير، رئيس بنك المشرق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الغرير للتعليم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة السبت الماضى.

يذكر أن «المركزى» أصدر مطلع 2016 قراراً ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يلزم البنوك بتخصيص %20 من إجمالى محافظها الائتمانية لصالح شركات القطاع، ومنحها مهلة لعام 2020 لتوفيق أوضاعها.

وسعت البنوك فعلياً بعد تدشين المبادرة للتوسع فى تمويل القطاع للوصول للنسب المستهدفة، إلا أنها تواجه عدة تحديات أدت إلى تراجع تلك النسب، أهمها أن تحرير سعر الصرف ساهم فى تضخم محافظ تمويل الشركات الكبرى، بسبب ضمها قروضاً بالعملات الأجنبية.

وأشار «على» إلى أن مصرفه شارك فى مبادرة المشروعات الصغيرة منذ إطلاقها فى السوق المصرية، نظراً لأنها تتماشى مع سياسة البنك فى مصر، وأن هناك خطة طموح لزيادة محفظة قروض البنك، مشيراً إلى أن عدد عملاء المشرق – مصر، ارتفع من 27 ألف عميل إلى 90 ألفا خلال 3 سنوات.

وفيما يتعلق بمبادرة «فروق العملة»، قال إن مصرفه شارك فيها، واستفاد منها نحو 10 عملاء تمت تسوية مديونياتهم بالكامل.

وتنص مبادرة «المركزى» الذى تم إطلاقها أواخر فبراير الماضى على سداد المديونية بشكل عاجل للشركات التى لا تتخطى مديونياتها 5 ملايين دولار، وفقاً لسعر الصرف وقت تفعيل المبادرة، مع إتاحة تقسيطها للشركات على عامين بفائدة %12 بدلاً من متوسط سعر السوق وقتها %17.

وباع «المركزى» للبنوك 420 مليون دولار فى سوق «الإنتربنك»، لتستخدمها فى تسوية المديونية المكشوفة لديها للشركات التى تنطبق عليها شروط المبادرة، بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وذلك قبل أن يسترد «المركزى» المبلغ فى صورة سندات طرحها للبنوك بأجل عامين، وبعائد %3.65.

وبسؤاله عن إمكانية زيادة رأسمال «المشرق – مصر»، أوضح «على» أن رأسمال مصرفه يقدر حاليا بنحو 200 مليون دولار، ولا توجد أى نية لزيادته حاليا، مؤكدا اعتزام المجموعة التوسع بقوة فى السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.

وكشف لـ«المال» عن حصول مصرفه على موافقة «المركزى» على إطلاق خدمات «الموبايل بانكينج» و«الأون لاين بانكينج» لكل من الأفراد والشركات، والتى يعتزم تدشينها الشهر المقبل، وأضاف أن البنك «الأم» فى الإمارات لديه خبرة كبيرة فى الخدمات الإلكترونية، ويسعى لنقلها فى مصر، لافتاً إلى أن %85 من تعاملات العملاء مع «بنك المشرق» فى الإمارات «أون لاين».

وأكد شاكر زينل، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والتجزئة ببنك المشرق – مصر، أن مصرفه ينوى التوسع جغرافياً خلال المرحلة المقبلة، وسيفتتح فرعين جديدين الشهر المقبل، يليها 4 أخرى، لتصل شبكة فروعه إلى 16 بنهاية 2017 مقابل 10 حاليا.

وأشار إلى أن المركز الرئيسى بالإمارات ينظر إلى السوق المصرية باعتبارها إحدى الأسواق الواعدة التى تنمو بصورة سريعة، وهو ما ظهر فى الزيادة الواضحة لعدد العملاء والربحية المحققة، بجانب ارتفاع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ حقق البنك نمواً بين 40 و%50 على صعيد جميع مؤشراته المالية خلال العامين الماضيين.