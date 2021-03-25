محمد العاصى نائب رئيس مجلس الإدارة:«البروج مصر» تطرح «Sixty Iconic Tower»

أطلقت شركة البروج مصر مشروع Sixty Iconic Tower فى منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 1.7 مليار جنيه، وذلك فى إطار خطتها التوسعية التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، والتى تتضمن إقامة مشروعات بأنشطة متنوعة فى عدة مناطق تتوافق مع تحركات الحكومة.

قال المهندس محمد العاصى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع تصل قيمة المبيعات المتسهدفة منه إلى نحو 3 مليارات جنيه، وسيتم تنفيذه خلال 3 سنوات، وهو عبارة عن برج يقام على مساحة 13 ألف متر مربع وبارتفاع 40 دور، سيتم البناء على %60 من الأرض، وتصل المساحة البيعية إلى أكثر من 55 ألف متر مربع.

وأضاف العاصى فى حوار مع «المال» أن جزء من المشروع سيكون للأنشطة التجارية من خلال تخصيص الأدوار الأرضى والأول والثانى، أما بالنسبة للأدوار المتكررة فستخصص للشق الإدارى وباقى البرج سيكون وحدات فندقية، وسيتم التعاقد مع علامة مميزة لإدارته، موضحا أن المشروع سيكون له دور كبير فى تسليط الضوء على تلك المنطقة التى لا تزال بكرا داخل المدينة العملاقة.

3 مليارات مبيعات المشروع المستهدفة.. 50 % منها بالعام الجاري

وأوضح أن شركة البروج مصر تعاقدت مع مكتب الاستشارات الإنجليزية DSA ARCHITECT INTERNATIONAL، والتى لها خبرة لأكثر من 35 عاما فى مجال تصميم الأبراج وناطحات السحاب، وذلك لتصميم المشروع الجديد Sixty Iconic Tower، حيث يمتاز المكتب بتخصصه فى مجال الأبراج، وقام بتصميم أكثر من ٦٦ برج وناطحة سحاب حول العالم، وله 7 مكاتب حول العالم منها الإمارات والبرتغال وبلجراد وبريطانيا وجوهانسبرج.

◗ بدء الإنشاءات خلال 6 أشهر ورصد 300 مليون جنيه للأعمال الأولية

وأشار إلى أن المبيعات الخاصة بالمشروع تم تقسيمها إلى مرحلتين الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه ومستهدف تحقيقها خلال العام الجارى، والمرحلة الثانية خلال العام المقبل، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من العملاء شهدته الأيام الماضية عبر الحجوزات الأولية، ومتوقع أن يتم تسويق المشروع بصورة سريعة مع البدء فى طرحه رسميا.

وفيما يتعلق بأعمال التنفيذ، قال العاصى إن المشروع سيتم البدء فى تنفيذه خلال 6 أشهر من الآن، حيث تعاقدت الشركة على الأرض واستلمت خطاب التخصيص، ويجرى حاليا أعمال التصميم والمراجعة مع شركة العاصمة الإدارية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، موضحا أن المشروع سيتم البدء فى إنشاءاته بصورة فورية نظرا لأنه يصدر له تراخيص وموافقات وليس قرارا وزاريا.

13 ألف متر المساحة الإجمالية ويضم أنشطة إدارية وتجارية وفندقية

وأوضح أن شركة البروج مصر رصدت نحو 300 مليون جنيه للبدء فى تنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن تصل تلك القيمة إلى 500 مليون.

وعن الخطط التوسعية للشركة، قال العاصى إنها تقوم بدراسات مستمرة للأراضى المطروحة بالعاصمة الإدارية ومن هنا وجدت الشركة أن منطقة MU7 لا تزال فى بداياتها، على الرغم من تميز موقعها، حيث أنها تطل على البرج الأيقونى الأكبر فى إفريقيا والشرق الأوسط، ولقربها من النهر الأخضر والحى الحكومى، ومحور محمد بن زايد والمونوريل، وهى تتميز بمستقبل واعد.

مباحثات مع شركة عالمية لتولى إدارة الشق الفندقى بالكامل وتقدمنا للطرح الأخير بالعلمين ونخطط للتواجد بمناطق أخرى

وأوضح أن الشركة هى إحدى الكيانات العشرة التى تقدمت للأراضى التى كانت مطروحة فى العلمين، ولا تزال فى انتظار إعلان هيئة المجتمعات العمرانية عن الشركات الفائزة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن مناطق أخرى تخطط الشركة للتواجد بها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الشركة تعمل فى القطاع العقارى منذ فترة طويلة ولديها تدفقات نقدية جيدة تسمح لها بتوفير السيولة التى تحتاج إليها المشروعاتها، كما أن الشركة اقتربت من الدخول فى تحالف وتوأمة مع إحدى الشركات الخليجية ما سيزيد من قوتها المالية، وستكون شريك فى مشروعSixty Iconic Tower، ومن ثم سيتم إقامة مشروعات أخرى فى مجال التطوير الصناعى.

ولفت إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التى تعمل عليها الشركة حاليا ارتفعت إلى نحو 7 مليارات جنيه والمبيعات المستهدفة تتجاوز نحو 13 مليار جنيه وذلك فى كافة المشروعات التى تعمل عليها الشركة سواء بصورة منفردة أو عبر الشركة الشقيقة لها إيدج القابضة.

قرب الدخول فى تحالف مع كيان خليجي لضخ المزيد من الاستثمارات

وأشار إلى أن الشركة وضعت أولوية كبيرة للعملاء ممن حجزوا أن يكون لهم أولوية فى اختيار الوحدات، مع تقديم عروض مميزة، سواء فى المشروع الجديد أو مشروعي Sixty Business Park، ومشروع 3 Point.

وأوضح أن عميل الاستثمار أصبح لديه الوعى الكافى للاختيار من بين المشروعات، وبات يركز على المشروعات التى سيكون لها مردود خلال الأمد القصير، ووخاصة مع تراجع معدلات الريسيل لكثرة المعروض من الشركات، والعميل الذى يتوجه للشركات التى بينه وبينها مصداقية كبيرة موجودة بكثرة فى السوق، ومن هنا يجدر الإشارة إلى أن منطقة الأعمال المركزية فإنها تخاطب رجال الأعمال ولقربها من الداون تاون والحى الحكومة والعديد من المناطق المميزة، ما يجعلها فرصة استثمارية واعدة.

وأضاف أن المنطقة تتوافر بها كافة المرافق، ما يجعلها مؤهلة للعمل فى أسرع وقت ممكن، ولذلك فإن ضخ أموال سيكون له مردود خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وتابع: نستهدف خلال العام الجارى مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه من المشروع الجديد، حيث أن هناك وحدات متبقية فى المشروعات الأخرى، بقيمة بيعية تصل إلى نحو 500 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تركز فى حملاتها التسويقية على عملاء الداخل والخارج، ونجحت خلال الأعوام الأخيرة فى استقطاب نسبة كبيرة من المصريين المقيمين والعاملين فى الخارج، موضحا أن نسبة عملاء الخارج تصل إلى نحو %40 من المبيعات المتحققة فى كافة مشروعات الشركة.

وأكد أن الشركة تسعى دائما للاختلاف فى مشروعاتها ضمن خطتها لتنويع المحفظة الاستثمارية، والوجهة الأساسية التى حققت الشركة نجاحات بها هى العاصمة الإدارية الجديدة وأى منطقة تتوجه إليها الحكومة ستضعها الشركة على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أن الشركة تعمل في R7 بمشروع «أويا» بالشراكة مع إيدج القابضة وتواجدنا فى الدوان تاون بمشروع أويا تاور، وذلك بالشراكة أيضا مع إيدج القابضة، وبمشروع 3 Pointوهو خاص بشركة البروج، ومشروع Sixty Business Park بحى المال والأعمال.

وشدد على أن البروج مصر حققت نجاحات عديدة فى مجال الاستثمار العقارى فى مشروعات متميزة مثل مشروع sixty business park بالحى المالى ومنطقة البنوك بالقرب من الحى الحكومى والذى سيتم افتتاحه قريبا، ومشروع sixty corporate والذى سيتم طرحه للايجارات للمستثمرين المهتمين بسوق المال وشركات البورصة والشركات العاملة فى القطاع المصرفى.