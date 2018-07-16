«SI WARE» تفاوض «جوندير» الأمريكية لتركيب شرائح ذكية فى الجرارات الزراعية

■ هشام هدارة: تكلفة الشريحة تصل إلى 100 ألف دولار المال ـ خاصتفاوض شركة SI-WARE للصناعات الإلكترونية شركة جوندير الأمريكية للمعدات الزراعية، على تركيب شرائح ذكية – chips، فى الجرارات الزراعية لقياس جودة التربة.وقال الدكتور هشام هدارة، رئيس SI WARE، إن الشريحة عبارة عن جهاز معم

■ هشام هدارة: تكلفة الشريحة تصل إلى 100 ألف دولار



المال ـ خاص

تفاوض شركة SI-WARE للصناعات الإلكترونية شركة جوندير الأمريكية للمعدات الزراعية، على تركيب شرائح ذكية – chips، فى الجرارات الزراعية لقياس جودة التربة.

وقال الدكتور هشام هدارة، رئيس SI WARE، إن الشريحة عبارة عن جهاز معملى صغير الحجم، تصل تكلفته إلى 100 ألف دولار، ويقوم بتحليل المواد الصلبة والسائلة والغازية إلكترونياً دون تدخل بشرى.

وأوضح لـ«المال» أن المشروع يستهدف رسم خريطة للتربة، وتحديد نوعية المحاصيل الزراعية الملائمة، مضيفا أن الشركة ضخت استثمارات تدور بين 10 و12 مليون دولار فى تطوير المنتج على مدار 8 سنوات.

وأضاف أن الشريحة مزودة بأكثر من تطبيق لقياس نسب تلوث المياه والهواء، وتطبيقات أخرى تتعلق بالتحاليل الطبية الخاصة بالدم والبول، ومدى صلاحية الطعام للاستهلاك الآدمى، لافتا إلى أن الشركة حصلت على 39 براءة اختراع عالمية فى هذا الصدد .

وأكد أنها تخطط لتسويق المنتج خلال المرحلة المقبلة فى أسواق الصين، وغرب أوروبا ومنها إنجلترا، وفرنسا، وألمانيا.

وأكد أن «SI-WARE» تجرى مباحثات مع مصنعى الهواتف الذكية، مثل سامسونج الكورية، وآبل الأمريكية، وهواوى الصينية، على طرح المنتج كتطبيق على أجهزة سمارت فون، مقابل 5 دولارات للمستخدم الواحد.

وأضاف أن شركته تمتلك حلاً تكنولوجياً آخراً لشحن أجهزة المحمول عن بعد، كما بدأت مباحثات مع مستثمرين جدد للحصول على تمويلات، سيتم الإعلان عنها خلال شهور.

ولفت إلى أن صندوقى رأسمال المخاطر «إيديافيلوبرز» و«تقنية السعودى»، يساهمان بنحو 9.5 مليون دولار فى رأسمال الشركة، لكنه لم يحدد نسبة المساهمة، وحجم رأس المال.

تأسست SI-WARE فى عام 2004، وتعمل بنشاط تصميم النظم الإلكترونية المعقدة، والدوائر الإلكترونية الصغيرة، وتمتلك 3 فروع فى مصر، وكندا، وألمانيا.