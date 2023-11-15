‏«Shagoof» تورد وتجهز معامل الذكاء الاصطناعي لـ 160 مدرسة وأكاديمية تعليمية خلال 5 سنوات

تتبني شركة «شغوف Shagoof» الرائدة في مجال التدريب والبرمجة والذكاء الاصطناعي، خطة استثمارية توسعية لتعزيز تواجدها في السوق المصرية خلال العام المقبل.

وكشف الدكتور أحمد عفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة «شغوف Shagoof»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في توريد وتجهيز معامل الذكاء الاصطناعي لنحو 160 مدرسة وأكاديمية تعليمية علي مستوي المحافظات، فضلًا عن تدريب 1600 مُعلم وتأهيلهم للتدريس بنظام stem education.

واستطرد عفيفي حديثه قائلًا: « لقد قمنا أيضًا بتجهيز بعض المعامل الحكومية مثل مكتبة الإسكندرية و المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة التابع لوزارة التربية والتعليم الفنى”.

وبحسب عفيفي فإن الأنشطة التي تعمل بها شركة «شغوف Shagoof» تشمل 3 محاور رئيسية، الأول يتمثل في إعداد جيل من المدربين والمدرسين القادرين على التدريس بأحدث الأنظمة التعليمية وأكثرها تأثيرًا على الطلاب وهو نظام stem التعليمي، بينما يشمل المحور الثاني تقديم وتوريد جميع المنتجات والأدوات التعليمية القائمة على نظام Stem التعليمي، فيما يتضمن المحور الثالث دعم تحويل المدارس للعمل بنظام الذكاء الاصطناعي وتعليم الروبوتكس والبرمجة بنظام stem Education للطلاب.

وأشار إلي أن «شغوف دوت نت» تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية يمكن من خلالها زيادة الانتشار والتوسع في مصر من خلال توفير وتجهيز معامل الذكاء الاصطناعي في مدارس صعيد مصر ومحافظات الدلتا بالذكاء باعتبارها أكثر المحافظات التي تفتقر إلي هذا النمط من التعليم، إضافة إلي توقيع بروتوكولات تعاون مع الوزارات والجهات المنوطة بالمنظومة التعليمية لنشر هذا النمط التعليمي.

وكشف عفيفي أن قائمة العملاء المستهدفين لشركة «شغوف Shagoof» تشمل المدارس الدولية والخاصة بجميع أنواعها، والمعلمين في تخصصات الحاسب الآلي، الفيزياء، الكيمياء، العلوم، stem، إلى جانب الأكاديميات التعليمية التي تعمل في مجال البرمجة والروبوت.

وأضاف عفيفي أن «شغوف دوت نت Shagoof» تقدم خدماتها في السوق المصرية متسلحة في ذلك بشراكات ناجحة مع كيانات عالمية ومنظمات تعليمية دولية لنقل آخر ما توصل له العلم في مجال التكنولوجيا ونظام تعليم stem الى مصر.

وأشار إلي أنه من بين تلك الكيانات هي شركة Stempedia الهندية، ومنظمة “ستيم دوت أورج”، وهي المنظمة الأولى عالميا لتدريب وإعتماد المدارس والمنظمات والكوادر التعليمية بنظام stem التعليمي إضافة إلي Lego Education وهي أبرز العلامات الدولية في تقديم منتجات stem التعليمية والتى أصبحت «شغوف» أكبر موزع لمنتجاتها في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «شغوف دوت نت» أن الدولة ومؤسساتها الحكومية تتجه بقوة تجاه عمليات التحول الرقمي سواء للجهات الحكومية أو تجهيز الشباب الجامعي والطلاب الى التمكين الرقمي والإنطلاق للأسواق العالمية في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي وهذا ما نلمسه بشكل واضح في المبادرات التكنولوجية المقدمة للطلاب والمدارس.

وتابع حديثه قائلًا: “نحرص في «شغوف Shagoof» علي أن نكون داعمين بقوة لرؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التحول الرقمي والتمكين التكنولوجي للطلاب من خلال التعاون مع المدارس وإنشاء معامل الذكاء الاصطناعي في أكبر عدد من محافظات مصر حتى نقدم نموذج تعاون متوازنًا وعادلًا لجميع طلاب مصر.

وجدير بالذكر أن شركة « شغوف دوت نت» shagoof تأسست عام 2018 على يد شباب طموح يهدف الى بناء عقول الأطفال والشباب عبر أدوات تعليمية وروبوتات تساعد على تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدي للأطفال.