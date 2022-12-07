«SEII» تستحوذ على 36.7% من «أتيكو فارما إيجيبت»

كشف أحمد عطا، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية «SEII»، عن استحواذها على %36.7 من رأسمال شركة أتيكو فارما إيجيبت للأدوية، لتواصل توسعاتها بالسوق المحلية عبر إضافة مزيد من الاستثمارات التابعة.

وقال عطا، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إن «أتيكو فارما» كانت مملوكة لأسرة عتيق، والتى لديها خبرات فى مجال الصناعة، وتم الاستحواذ على حصة منها لدعم الملاءة المالية وبدء الإنتاج الفعلى للشركة، والذى تحقق خلال الأيام القليلة الماضية بمصنعها فى السويس.

وتابع أن «أتيكو فارما» تملك مصنعًا لإنتاج الأدوية السائلة من المضادات الحيوية والمحاليل، والتى تستخدم فى عمليات الحقن، وتدرس، فى الفترة المقبلة، إضافة مزيد من خطوط الإنتاج لتصل إلى 4، فى خطة استثمارية تلامس 10 ملايين دولار سيتم الاعتماد على الموارد الذاتية للمساهمين فى تدبيرها.

وأكد أن «أتيكو فارما» بدأت الإنتاج فعليًّا، ومن المخطط صدور أول قوائم مالية لها فى شهر ديسمبر من عام 2023، فيما تولّى مكتبى سرى الدين والتميمى مهام الاستشارات القانونية للصفقة، بينما تولت شركة KMPG الاستشارات المالية.

وتعتبر الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية إحدى ثمرات التعاون المشترك بين حكومتى المملكة العربية السعودية ومصر، وتأسست عام 1974 بهدف تدعيم العمل المشترك وتطوير التعاون الاقتصادى بين البلدين، ويبلغ رأسمالها 77 مليون دولار، فيما تفوق قيمة محفظتها الاستثمارية بمصر نحو مليار جنيه، وتسهم فى 6 شركات تعمل بالسوق المحلية؛ منها أكتوبر فارما، والعربية للعبوات الدوائية، والإسكندرية للزيوت «أكبا»، و«فاركو ماك» الطبية.

ونوه عطا بأن «السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية» باتت تمتلك محفظة متنوعة من الاستثمارات فى مجال الأدوية، ومنها «أكتوبر فارما» التى تتخصص فى صناعة الكبسولات، كما أضافت مؤخرًا خطًّا لإنتاج الكريمات.

وأوضح عطا أن الشركة ما زالت مهتمة باقتناص الفرص الاستثمارية فى المجال الصناعى مع تحديد حد أقصى للصفقة الواحدة يدور حول 7 ملايين دولار.

وتطرّق إلى شراء الشركة حصة تلامس %45 من أسهم التداول الحر لشركة المالية والصناعية المصرية المقيدة بالبورصة؛ للاستفادة من التراجع المغرى لأسعار الأسهم، بجانب وجود فرص مستقبلية لنمو أعمال شركة المالية.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لـ«المالية والصناعية المصرية»، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفاع أرباحها بنسبة %261 بعدما سجلت 610.64 مليون جنيه، مقابل 169.09 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت إيرادتها إلى 2.77 مليار جنيه، مقابل 1.85 مليار.