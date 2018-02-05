SECC ينظم ملتقى لبناء قدرات شركات البرمجيات في الإسكندرية‎

المال – خاص

يعقد مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” ملتقى بناء قدرات شركات البرمجيات المصرية فى الإسكندرية تحت عنوان Your Capability Counts يوم 18 فبراير الحالى؛ وذلك بالتعاون مع جمعية الإسكندرية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ASITA.

وسيقوم خبراء المركز خلال اللقاء بتعريف الشركات بالخدمات المقدمة لقطاع شركات البرمجيات وإسهامها في الارتقاء بمستويات الأداء في عمليات التشغيل وتعزيز الجودة وزيادة الأرباح.

ويتضمن اللقاء أيضًا عروضًا توضيحية تُلقي الضوء على خبرات الشركات الحاصلة على خدمات المركز والنتائج المحققة من خلال طرق تحسين العمليات.

وقال مصدر مسئول بإيتيدا لـ”المال” إن المركز بدأ إرسال دعوات إلى الشركات منذ أمس الاحد، ويصل عدد شركات التكنولوجيا فى الاسكندرية المسجلة على قاعدة بيانات الهيئة إلى 119 شركة.

يذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات أنشئ في يونيو عام 2001 بهدف دعم وتطوير صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر والسعي إلى الارتقاء بمستوى الصناعة.

ويقدم خدمات الاستشارات والتقييم والاعتماد والتدريب ويهتم بترويج استخدام معايير قياسية للصناعة بهدف جعل الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتصدير منتجاتها للأسواق الإقليمية والعالمية.

ويعتبر المركز هو الشريك الأول من نوعه في الشرق الأوسط لمعهد هندسة البرمجيات الأمريكي SEI، الذي يمنح الشهادات الفنية لنموذج استحقاق

الجودة المدمج CMMI وخدمات التقييم وتحديد مستوى الشركات في جميع أنحاء العالم ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الترخيص الممنوح له من المعهد الأمريكي في يناير 2006.