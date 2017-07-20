SECC ينظم الدورة الثالثة لمؤتمر أفريقيا لهندسة البرمجيات‎

المال – خاص:

عقد مجلس أمناء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات “SECC” بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” اجتماعا برئاسة، أسماء حسني، رئيسة المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة، ووافق المجلس على تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر أفريقيا، والشرق الأوسط لهندسة البرمجيات “AMECSE 2017 ” في شهر ديسمبر المقبل، بهدف التعرف على تقنيات البرمجيات والنظم الحديثة المستخدمة في تطوير وتشغيل مجتمعات المعرفة الذكية، وكذلك التحديات المختلفة التي تواجه هذه المجتمعات والأساليب العلمية والتقنيات الحديثة المستخدمة للتعامل مع هذه التحديات بشكل عملي.



كما ناقش المجلس سبل نشر خدمات الجودة المطلوبة لصناعة البرمجيات المحلية، ولعملاء المركز خارج مصر، ومن ضمنها خدمات نموذج استحقاق الجودة المدمج “CMMI”، وذلك من خلال تأهيل أكبر عدد ممكن الكوادر الفنية المتخصصة، ومن المقيميّن الدوليين بالمركز.



وتم خلال الاجتماع عرض لتقرير عن أبرز إنجازات المركز، والتي تضمنت تقديم خدمات الاستشارات والتقييم في تقنيات هندسة البرمجيات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى حوالي 311 شركة، من بينها 15 في الصين والمملكة العربية السعودية.



وتضمن التقرير الإشارة الى قيام المركز بتدريب واعتماد 2230 من المتخصصين في مجال هندسة البرمجيات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وعقد 11 ندوة وحلقة نقاشية على شبكة الانترنت لأكثر من 720 من المتخصصين بهدف رفع مستوى الوعي حول أحدث الموضوعات والتقنيات في مجالات هندسة البرمجيات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.



وأضاف التقرير أن النتائج سالفة الذكر، جاءت نتيجة لجهود المركز على مدار العام الماضي في مواكبة التطور العالمي في مجال البرمجيات، والتي دفعته إلى استحداث برامج جديدة لتدريب المتخصصين، وتقييم واعتماد ممارسات شركات البرمجيات والتوعية بأحدث الاتجاهات في عالم تقنيات البرمجيات والتوعية المجتمعية على المستويين المحلي والدولي.



كما يقدم المركز شهادة جديدة تحت اسم “محلل الفحص الفني لاختبار البرمجيات Technical Test Analyst” وهي مصممة لاعتماد فئة المستوى المتقدم من المتخصصين في مجال اختبار البرمجيات، وفقاً للمعايير التي يتبناها المجلس الدولي لمؤهلات اختبار البرمجيات “ISTQB ” إذ يعد المركز هو الجهة الوحيدة في مصر المخول لها إصدار شهادات المجلس الدولي لمؤهلات اختبار البرمجيات.



وانضمت 15 شركة جديدة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى برنامج تطبيق دليل تطوير الجودة لعمليات البرمجيات “SPIG ” خلال دورته للعام الماضي، والذي يغطى عدداً من الخدمات من أبرزها إدارة وتطوير البرمجيات، والتحكم في إصدارات البرامج، ومتابعة وضمان الجودة، وغيرها من عمليات التقييم والمراجعة.



وخلال الدورة الماضية من معرض “كايرو آى سى تى 2016″ نجح المركز في إطلاق منصة مصر للمصادر المفتوحة والبرمجيات الحرة، والتي جاءت نتيجة للتعاون بين الحكومة وبين القطاع الخاص، إذ قامت شركتا اتصالات مصر و”إيه سبيس” بتولي التنفيذ وإدارة المنصة لمدة 3 سنوات، لتنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال استخدام البرمجيات الحُرّة في تطبيقات الحكومة والمؤسسات العامة.



جدير بالذكر أن المركز كان قد نشط أيضا خلال العام الماضي في جهوده للتوعية على المستوي الدولي والإقليمي، وتمثلت أبرز تلك الجهود في استضافة فعاليات مؤتمر أفريقيا والشرق الأوسط لهندسة البرمجيات”AMECSE ” وذلك الوتعاون مع رابطة ماكينات الحوسبة “ACM” الأمريكية، وإصدار النسخة التاسعة من “المجلة الدولية لهندسة البرمجيات” في شهر أبريل من العام الماضي، والتي تقدم للمتخصصين 4 ورقات بحثية حول أحدث الاتجاهات في مجال هندسة البرمجيات.

