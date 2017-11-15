Samsung DeX منصة لتحويل الهواتف إلى أجهزة حاسبات‎

المال – خاص طرحت شركة سامسونج للالكترونيات، قاعدة Samsung DeX - عبارة عن منصة تتيح للمستخدمين إثراء تجربة هواتفهم الذكية والاستمتاع بتجربة الديسك توب، من خلال التحول السلس والآمن للهاتف الذكي إلى جهاز كمبيوتر مكتبي. وقالت الشركة، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إنه يمكن لمستخدمى ها

المال – خاص



طرحت شركة سامسونج للالكترونيات، قاعدة Samsung DeX – عبارة عن منصة تتيح للمستخدمين إثراء تجربة هواتفهم الذكية والاستمتاع بتجربة الديسك توب، من خلال التحول السلس والآمن للهاتف الذكي إلى جهاز كمبيوتر مكتبي.



وقالت الشركة، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إنه يمكن لمستخدمى هاتف Galaxy Note8 إنجاز المهام التي يقومون بها بواسطة هواتفهم الذكية على شاشة أكبر تتيح لهم تحسين الملاحظات والرسومات التي صمموها بقلم S Pen، إضافة إلى تحرير الصور والفيديوهات التي تم التقاطها بكاميرا الهاتف المتقدمة وتعزيز قدرات البريد الإلكتروني ومزايا إجراء المؤتمرات عبر مكالمات الفيديو، وكذلك استخدام تطبيقات الهاتف المتحرك وتصفح المواقع الإلكترونية.

ويتيح ذلك للمستخدمين أيضاً التبديل بسلاسة بين عملية التصميم والتواصل، بفضل قدرات المهام المتعددة التي تميز هاتف Note8.