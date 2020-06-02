«saib» يُفعل خدمة المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية على جميع بطاقاته

أعلن بنك saib، عن تفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات البنك، وهي الخاصية الجديدة التي يتم استخدامها حول العالم حاليًا.

وأوضح عمرو عطا الله نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات “يهدف تفعيل خاصية المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments إلى مواكبة التطور التكنولوجي الراهن في مجال المدفوعات الإلكترونية.

كما يعتبر الوسيلة الأكثر وقاية خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تكون هناك مسافة بين البطاقة والماكينة عند الدفع، دون الحاجة للتعامل المباشر مع البائع أو إدخال الرقم السري على ماكينة مما يختصر الوقت ولايستدعي التعامل بالنقود الورقية”.

وأضاف أمير سليمان رئيس إدارة البطاقات أن البطاقة تقوم بعمل تشفير لحظي لبيانات كل معاملة لاتلامسية تتم بها، بالإضافة إلى تكوين رمز جديد مع كل عملية، ويكون هذا الرمز صالح للإستخدام مرة واحدة فقط مما يضمن للعميل إتمام العمليات بأمان، كما يستطيع العميل متابعة الحركة على بطاقته عن طريق الرسائل القصيرة بعد إتمام كل معاملة .

وتعتبر البطاقات اللاتلامسية هي نفسها البطاقات البنكية المعروفة لكن مضاف لها تقنية حديثة هي تقنية contactless، وهذه الخاصية تمت إضافتها لبطاقات البنك بمختلف أنواعها (خصم مباشر – مسبقة الدفع – ائتمانية).

كما يُسمح لحامل البطاقة إجراء عملية الشراء فقط بتلامس البطاقة مع ماكينة نقاط البيع “POS” المستخدمة في المحلات التجارية دون الحاجة لإعطائها للتاجر وإدخالها في الماكينة.

ويبلغ الحد الأقصى 600 جنيه للحركة الواحدة بدون إدخال الرقم السري بالنسبة للمشتريات اللاتلامسية، وفقاً لمعايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، ويتم إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة في حالة أن العملية الشرائية تزيد عن مبلغ 600 جنيه مصري.