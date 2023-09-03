«saib» يوقع اتفاقية مع مصر لتأمينات الحياة لتسويق برامجها من خلال فروعه

وقع بنك saib وشركة مصر لتأمينات الحياة اتفاقية تسمح للشركة من خلالها التسويق لخدماتها وبرامجها التأمينية وتقديمها لعملاء البنك لكافة فئات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وقع الاتفاقية طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأقيمت مراسم التوقيع في المركز الرئيسي للبنك بحضور طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع والاتصال المؤسسي وكريم طه رئيس منتجات التجزئة المصرفية وأحمد حمدي رئيس منتجات الخصوم والتأمين والتأمين البنكي ومحمد الطويل رئيس منتجات التأمين والتأمين البنكي وكذلك محمد محمود مدير عام التأمين البنكي ونيفين عادل رئيس قطاع التسويق بالشركة.



الحلول والبرامج التأمينية

من ناحيته أعرب طارق الخولي عن سعادته بالتعاون مع واحدة من الكيانات الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات التأمينية، مشيرًا إلى أن البرامج التأمينية التي سيتم تقديمها من خلال هذه الاتفاقية تعزز خطة البنك الاستراتيجية لتلبية احتياجات عملائه من كافة شرائح المجتمع، وتهدف لتقديم الحماية والاستثمار للعميل عند انتهاء الوثيقة، مما يساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي.

من جانبه أشار أحمد عبد العزيز إلى أن إطلاق هذا التعاون لتسويق المنتجات والحلول التأمينية للشركة عبر فروع البنك يأتي في إطار اهتمام الشركة لتقديم الخدمات التأمينية التي تتناسب مع احتياجات واختيارات العملاء وخططهم المالية، وسعيًا للوصول لأكبر قاعدة من العملاء من مختلف فئات المجتمع المصري ونشر ثقافة التأمين والادخار والاستثمار على نطاق أوسع وهو ما يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الشركة التي تهدف إلى تأمين الأسر المصرية ضد المخاطر ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

فيما لفت عمرو نصير إلى حرص على التنوع في الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية التي يقدمها، مضيفا أن البنك يعمل على توفير حلول استثمارية ميسّرة لعملائه تتناسب مع خططهم المالية ومتطلبات حياتهم بمزايا تأمينية تحقق لهم حياة لائقة وآمنة حيث يضع البنك مصلحتهم على رأس أولوياته. وتختلف مدد الوثائق ودورية الأقساط وفقًا لاختيارات العميل توافقًا مع احتياجات وقدرات العميل المالية.



7 منتجات تأمينية

ومن ناحية أخرى أوضح محمد محمود مدير عام التأمين البنكي أنه من خلال الاتفاقية التي تعكس الثقة بين الشركة والبنك، تتيح الشركة سبعة منتجات تأمينية تناسب جميع شرائح المجتمع المصري، وتلبي كافة احتياجات العملاء، وهي وثيقة مصر معاش، ووثيقة مصر الثلاثية، ووثيقة مصر استثمار، ووثيقة مصر استثمار وحماية، ووثيقة مصر استثمار ورعاية، ووثيقة حماية ووثيقة حماية بلس.