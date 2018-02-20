SAIB يخفض العائد على الحسابات الاستثمارية 1%

سيد بدر قرر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB تثبيت الفائدة على أوعيته الادخارية وعدم الخفض بعد قرار البنك المركزي تخفيض العائد على الإيداع والإقراض 1% يوم الخميس الماضي. قال أشرف نجم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك، لـ"المال"، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك اجتمعت على مدار يومين لدر

سيد بدر

قرر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB تثبيت الفائدة على أوعيته الادخارية وعدم الخفض بعد قرار البنك المركزي تخفيض العائد على الإيداع والإقراض 1% يوم الخميس الماضي.

قال أشرف نجم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك، لـ”المال”، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك اجتمعت على مدار يومين لدراسة الوضع في السوق المحلية بعد قرار “المركزي”، وتوصلت إلى استمرار معدلات العائد الحالية على منتجات البنك مع استمرار رصد تحركات السوق.

ويقدم بنك SAIB عددًا من الشهادات تتراوح آجالها بين 3 و10 سنوات، وتسجل أعلى فائدة بالبنك 15% للشهادت ذات أجل 5 سنوات، كما يمتلك شهادتين ذواتي عائد متغير هما يوم ورا يوم لأجل 3 سنوات بعائد يومي، والرائد لأجل ثلاث سنوات بعائد ربع سنوي.

في سياق متصل أكد نجم أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت تخفيض العائد على الحسابات الاستثمارية بواقع 1% لتسجل 14.5% مقابل 15.5%.

وأوقف بنكا الأهلي ومصر الاكتتاب في شهادة الـ20% لأجل “عام ونصف”، بمجرد قرار البنك المركزي، كما قررا خفض العائد على الشهادة الثلاثية بفائدة 16% إلى 15%، بجانب طرح شهادة أخرى لمدة عام بعائد 17%، وتبعهم بعض بنوك القطاع المصرفي التي قررت خفض الفائدة على بعض منتجاتها.