RMC : سنتوسع فى الاستشارات التسويقية للعقارات بإفريقيا

محمد فتحى عقدت شركةRMC للاستشارات والتسويق، مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة والتى تتضمن المزيد من الاستثمارات فى التسويق العقارى فى مصر وافريقيا. وقال أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات خاصة لـ"المال" إن شركته بدأت فى مجال الاستشارات التسويقية للس

محمد فتحى



عقدت شركةRMC للاستشارات والتسويق، مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة والتى تتضمن المزيد من الاستثمارات فى التسويق العقارى فى مصر وافريقيا.

وقال أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات خاصة لـ”المال” إن شركته بدأت فى مجال الاستشارات التسويقية للسوق العقارى منذ عام 2004 لمشروع مدينة الجونة مع شركة “Orascom Developments” المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، موضحا أن شركتهم لا تنتمى للقطاع العقارى بشكل مباشر، وإنما يقتصر دورها على تقديم استشارات تسويقية متعلقة بدراسات السوق والتسعير والحملات الإعلانية.

وأشار إلى أن نجاحهم فى مشروع الجونة دفع شركة أوراسكوم للتعاون معهم فى مشروعات عالمية ، منهم مشروع “أندرمت” فى سويسرا، وشبيكة فى المغرب وصلالة فى عمان، ومنتينجرو.

ولفت إلى أنهم يتعاملون مع شركات بحوث عالمية، فيما يتعلق بالبحوث التى تساعدهم فى وضع الاستراتيجيات التسويقية، مشيرا إلى أن شركة “RMC” تتعامل مع شركاء عالميين لهم حلفاء فى كل بلد مثل نيلسن وغيرهم، مشيرا إلى أنهم تعاملوا مع تلك الشركات فى مشروعهم الحالى فى زامبيا.

وأشار إلى أن شركته تتولى حاليا تقديم الاستشارات والحملات الدعاية لإحدى مشروعات شركة “هاواى” بزامبيا فى العاصمة لوساكا، وهما مشروعى “ليوبارد إيليت” ولالاى إيليت” حيث يشملان إقامة فيلل ونادى اجتماعى وحدائق، كاشفا أنهم يخططون للتوسع فى السوق الإفريقى خلال الفترة القادمة.



وفيما يتعلق بالسوق المصرية، قال إن السوق العقارية فى مصر سوق واعدة فى ظل الجدية التى تتسم بها الحكومة ورغبتها فى إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين وخاصة المطورين العقارين، بهدف زيادة الاستثمارات فى مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن حرصهم على زيادة الاستثمارات فى مجال التسويق العقارى فى مصر وأفريقيا يساعد على جلب عملة أجنبية لمصر والمساهمة فى انعاش الافقتصاد المصرى وتقوية العلاقات مع الدول الافريقية.

