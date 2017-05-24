RMC تقيم مسرحا على الطراز العالمي في الساحل الشمالي

• عبيد: يستهدف الترويج للسياحة العربية فى مصر.. والافتتاح 21 يوليو

• يقام داخل مشروع “C Hub” بالساحل الشمالى.. ودعم من الوزارة لتسهيل الإجراءات



محمد فتحى

كشف أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة RMC للاستشارات والتسويق، أن شركته تخطط لإنشاء مسرحا مكشوفا في الكيلو 120 بالساحل الشمالى على طراز عالمى باسم “RMC Theatre” لإقامة حفلات فنية للترويج للسياحة المصرية فى الخارج خاصة فى دول الخليج، لافتا إلى أن هناك نحو 5.5 مليون زائر للساحل الشمال خلال الشهرين الماضيين، منهم نحو 30% من العرب.

وأضاف عبيد لـ”المال” أن المشروع يأتى فى إطار تعاونهم المستمر مع وزارة السياحة منذ عام 2016 لإعطاء صورة إيجابية عن السياحة المصرية فى الخارج، بعد أن أقاموا فى 2016 حفلات غنائية لنحو 10 نجوم عالميين منهم مايكل بولتون، وعازف البيانو ريتشارد كلايدرمان والموسيقى الرومانى زامفي وغيرهم، بهدف إعطاء صورة إيجابية عن مصر فى الخارج بشكل غير مباشر.



ولفت إلى أن دور وزارة السياحة ليس فى صورة دعم مادى وإنما دور معنوى أو بتسهيل بعض الإجراءات، لكن الشركة تتحمل تكاليف الحفلات كاملة وتمنح رعايتها للوزارة، مشيدا بالدور الذى تقيمه الوزارة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة لتسهيل كافة العقبات التى تواجههم.



وأوضح عبيد إن الأرض التى سيقام عليها مسرح “RMC Theatre” تم استئجارها من داخل مشروع “C Hub” بالكيلو 120 بالساحل الشمالى، وهو مشروع استثمارى كبير يضم معارض سيارات وأثاث ومجوهرات وغيرهم على مساحة 40 ألف متر.



وأشار إلى أن المسرح يسع نحو 2000 فرد، وسيعمل خلال فترة الصيف فقط، وسيتم افتتاحه فى 21 يوليو القادم وسيستمر حتى 21 أغسطس، مضيفا أنهم يدرسون مده هذه الفترة لما بعد إجازات عيد الأضحى.



ولفت إلى أنهم تعاقدوا بالفعل مع الموسيقار عمر خيرت، وأنغام، وشيرين، ومدحت صالح، وهشام خرمة، وسعاد ماسى، لإقامة حفلات فى الصيف على المسرح الجديد.

