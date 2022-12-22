«RGS» للطاقة الشمسية تخطط لتحقيق 25 مليون جنيه أعمالا بنهاية العام الجارى

تخطط شركة RGS العاملة بمجال تركيب وتنفيذ المحطات الشمسية الوصول بإجمالى حجم أعمالها إلى 25 مليون جنيه بنهاية العام الجارى 2022.

كشف المهندس محمد على، رئيس شركة RGS فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة نجحت فى زيادة حجم أعمالها بأكثر من 10 ملايين جنيه خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف على أن الشركة انتهت مؤخرا من تدشين مشروعات شمسية، وجار ربطها بالشبكة القومية، بقدرة تصل إلى 3 ميجاوات، متوقعًا تشغيلها خلال شهر يناير على أقصى تقدير، ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها .

وأشار إلى أن شركته عقدت عددًا من الشراكات مع عدة كيانات تعمل بمجال الاستصلاح الزراعى لتركيب مشروعات شمسية تُسهم فى رى الأراضى بالطاقة الشمسية، فى إطار خطة الحكومة لزيادة استصطلاح الأراضى عبر الطاقة النظيفة.

وأوضح أن الشركة تستعد لزيادة حجم أعمالها خلال العام المقبل 2023، فى ظل اهتمام الحكومة بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتقليل وخفض الانبعاثات الحرارية، لافتًا إلى أن الشركة تعتزم التوسع فى تدشين مشروعات أخرى بمجال السياحة، وتحويل الفنادق إلى فنادق خضراء.

على: التعاقد على تدشين محطة جديدة لأحد الفنادق بجنوب سيناء

وأكد على أن شركته تدشن محطة شمسية أخرى حاليًّا لصالح أحد الفنادق بمنطقة جنوب سيناء خلال الفترة الحالية، رافضًا الإفصاح عن حجم أعمال المحطة، متوقعًا أن يستغرق تدشين المحطة ما بين شهر إلى 3 أشهر على أقصى تقدير.

وقال إن صعوبة تدبير الدولار ساهم فى ارتفاع سعر وتكاليف تركيب المحطات الشمسية، فى ظل ارتفاع الطلب على الطاقة الشمسية، مع صعود سعر الوقود وفواتير الطاقة الكهربائية على القطاعات الصناعية والمنزلية، ما يُجبر البعض للتحول إلى بدائل أخرى مثل الطاقة الشمسية.

وأوضح أن شركة RGS تمتلك أكثر من 3000 عميل على مستوى الجمهورية، ما بين الحكومة والشركات والمنازل وغيرها، كما تقوم بتدريب عدد من المهندسين أو الطلبة للعمل على خلق كوادر فى سوق الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف مصر الوصول إلى نسبة مشاركة الطاقات المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى %42 بحلول عام 2035، وذلك لتنفيذ خطتها لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.