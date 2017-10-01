Responsibility السويسرية تقترب من الاستحواذ على حصة من فورى

إيمان القاضى ومحمود جمالعلمت «المال» أن شركة responsibility للاستثمار المباشر السويسرية تعتزم الاستحواذ على حصة غير حاكمة بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.يذكر أن responsibility تدير أصولًا بنحو 3.2 مليار دولار فى أكثر من 550 شركة بـ97 بلدًا - وفقًا لموقعها الإلكتر

إيمان القاضى ومحمود جمال

علمت «المال» أن شركة responsibility للاستثمار المباشر السويسرية تعتزم الاستحواذ على حصة غير حاكمة بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

يذكر أن responsibility تدير أصولًا بنحو 3.2 مليار دولار فى أكثر من 550 شركة بـ97 بلدًا – وفقًا لموقعها الإلكترونى – وتأسست فى عام 2003 ويقع مقرها الرئيسى فى مدينة زيورخ ولها مكاتب محلية فى بانكوك وهونغ كونغ ولوكسمبورغ ومومباى ونيروبى وأوسلو وباريس، كما تخضع لرقابة الهيئة السويسرية لمراقبة السوق المالية.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لـ«المال» إن المفاوضات بمرحلة متقدمة ومن المتوقع الوصول لاتفاقات نهائية خلال الشهر ال، علما بأن responsibility ستستحوذ على حصة أقلية بشركة فورى عبر زيادة رأسمال الأخيرة، إلا أن المصادر فضلت عدم الإفصاح عن قيمة الزيادة المرتقبة.

وتابعت المصادر أن مساهمى شركة فورى الحاليين لن يتخارجوا جزئيًا أو كليًا من الشركة عبر هذه الصفقة.

يذكر أنه تم تنفيذ صفقة استحواذ على حصة أغلبية بشركة فورى منذ عامين من جانب تحالف يضم 3 صناديق استثمار مباشر هى: «Helios» الذى يعد من أكبر صناديق الاستثمار فى أفريقيا، وصندوق الاستثمار المصرى الأمريكى EAEF، علاوة على صندوق mena ltd التابع لشركة المجموعة المالية هيرميس ومؤسسة ويلكم تراست، وذلك بقيمة 100 مليون دولار، وتولت المجموعة المالية هيرمس دور مستشار الصفقة آنذاك.

وتعتبر شركة فورى أول شبكة مدفوعات إلكترونية فى مصر، تأسست عام 2008 وتقدم خدماتها عبر أكثر من 65 ألف نقطة خدمة بأنحاء الجمهورية، تنفذ من خلالها أكثر من 1.5 مليون عملية مالية يوميًا، وتتضمن خدمات فورى تحصيل المدفوعات وشحن الهاتف المحمول، وتيسير الدفع بالنقد الإلكترونى، بالإضافة لخدمات مراكز تحصيل النقد للشركات.