شركة «RELATED» الإماراتية للتسويق الإلكتروني تدرس اختراق السوق المصرية

تدرس شركة RELATED المختصة في تكنولوجيا التسويق الإلكتروني اختراق السوق المصرية، وأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عبر خطة توسعية تعزز تواجدها بالأسواق الخارجية ومنطقة الشرق الأوسط.

والولايات المتحدة وأوروبا

وقال ربيع فرحات، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة RELATED لـ”المال” إن شركته التي يقع مقرها الرئيسي بالإمارات، تعمل حاليا في دول بيروت، دبي، الكويت، السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعتزم الشركة توسيع دائرة انتشارها في أوروبا والولايات المتحدة في غضون العام.2023، وتدرس اختراق السوق المصرية.

وقال فرحات إن شركته نجحت في مضاعفة معدلات نموها الأعوام الثلاثة الأخيرة، من خلال نشر العديد من المنصات التسويقية في قطاعات البنوك، والاتصالات، والبنوك، وتجارة التجزئة، والخدمات، والأغذية والمشروبات، والعقارات.

وأشار إلى أن شركته طورت أيضا مؤخرا حلولا إليكترونية أقل تكلفة لتلبية احتياجات تجار التجزئة والمطاعم والمقاهي ومنصات التجارة الإليكترونية، يمكنهم من زيادة مبيعاتهم بنحو 30%.

ولفت إلى أن عديدة هي الصناعات بدءا من مشغلي الهاتف المحمول، مرورا بقطاع البنوك والمؤسسات المالية والبيع بالتجزئة، فضال عن وصوال إلى قطاع المأكوالت والمشروبات ومجال التجارة الإلكترونية، المرافق ومجال العقارات والمجتمعات والترف.

وتأسست شركة RELATED عام 2015، وهي ومختصصة في توفير حلول التسويق عبر التكنولوجيا، وتقديم خدمات الاستشارات في الأسواق التي تعمل بها.

وجدير بالذكر أن الشركة فازت مؤخرا بجائزتين بحفل “Incentive Awards 2022″، الأولى في بجائزة “أفضل برنامج مكافآت للعملاء”، والثانية اختيار المؤسس والمدير التنفيذي لشركة RELATED لجائزة “أفضل شخصية قيادية في قطاع ريادة الأعمال.

وبرامج الولاء هي برامج تسويقية تكافئ العملاء على ولائهم للعلامة التجارية بطرق مختلفة وتحفزهم على زيادة الشراء، حيث تشمل المكافآت البضائع المجانية أو المكافآت المالية أو قسائم الشراء.