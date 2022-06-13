‏«RED» تحقق 1.5 مليار جنيه مبيعات للمطورين خلال 2022

◗❙ تحالف دار الخبرة Red Collaboration يطلق موسم «الساحل الشمالى»

◗❙ بهيج: السوق العقارية مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة

◗❙ بناني: شركات التطوير تفكر دائما خارج الصندوق رغم أزمة الركود التضخمى

حققت شركة دار الخبرة العقارية “RED” مبيعات لصالح مطورين عقاريين بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الشهور المنتهية من العام الجارى، لتواصل الشركة توسعاتها فى مجال التسويق العقارى بالسوق المحلية، والتى تضم تشكيل تحالف متكامل مع عدة مسوقين آخرين.

وقال خالد بهيج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة دار الخبرة للاستثمار العقاري- ريد، إن شركته مستمرة فى مستهدفاتها الخاصة بتحقيق مبيعات إجمالية خلال العام الجارى تلامس 5 مليارت جنيه.

وأطلقت مؤخرًا فعاليات معرض تحالف دار الخبرة العقارية Red Collaboration فى دورته الرابعه بفندق دوسيت القاهرة الجديدة، بمشاركة 40 شركة تطوير عقارى من كبرى شركات الاستثمار العقارى فى مصر، والتى لها سابقة أعمال فى السوق، لعرض فرص الاستثمار فى الساحل الشمالى والعين السخنة.

ويأتى معرض تحالف دار الخبرة العقارية Red Collaboration كنافذة تُفتح على المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، وخاصة فى العين السخنة والساحل الشمالى، وتقدم الشركات العقارية المشاركة فى المعرض نماذج حية لفرص استثمارية متنوعة من «وحدات إدارية وسكنية وتجارية وطبية، وصيدليات ومطاعم، ومولات»، وغيرها من الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وتميزت معروضات الشركات بعوائد استثمارية عالية، ونسب خصم غير مسبوقة على الوحدات التجارية المتاحة، وأنظمة سداد على سنوات تلبى احتياجات الراغبين فى الاستثمار العقارى وفق جميع إمكانياتهم.

وضم المعرض عروضًا حصرية وخصومات للعملاء فى منطقة الساحل الشمالى والعين السخنة تُقَدّم لأول مرة من قِبل الشركات العارضة للعملاء، ويقام المعرض بعد نجاح النسخ الثلاث السابقة، والتى نالت استحسان وإعجاب الجمهور، وكذلك المطورين والشركات العقارية.

وقال خالد بهيج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة دار الخبرة للاستثمار العقاري- ريد، إن السوق العقارى المصرية بها فرص استثمارية واعدة، خاصة فى مناطق الساحل الشمالى والعين السخنة، متوقعًا أن يحقق القطاع العقارى معدلات بيعية كبيرة خلال صيف 2022 .

وأضاف بهيج أن المعرض يلقى الضوء على فرص الاستثمار التى تشهدها مصر حاليًا فى ظل مشروعات الدولة العملاقة، ومشاركة القطاع الخاص وشركات التطوير العقارى فى تلك النقلة العمرانية الكبيرة التى تشارك بها فى مشروعات بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية والمدن الجديدة، لتوفير أفضل فرص للاستثمار، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بمشروعها القومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتوافر بها من أفضل فرص للاستثمار فى المحال التجارية والوحدات الطبية والإدارية التى تُقَدّم أفضل عائد استثمارى.

ويضم تحالف دار الخبرة العقارية Red Collaboration المهندس خالد بهيج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لتحالف دار الخبرة العقارية، والمهندس محمد البنانى العضو المنتدب لتحالف دار الخبرة العقارية، والمهندس عمرو شمس مدير عام تطوير الأعمال، والمهندسة عبير صلاح مدير عام قطاع العمليات، والمهندس عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك، والمهندس إسلام حسنى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ذا ميدياتور، والمهندس إسلام صالح رئيس مجلس إدارة شركة كيان العقارية وإدارة المشروعات.

بجانب المهندس محمود قرشى رئيس مجلس إدارة شركة مصر العقارية، والمهندس أحمد عطفى المدير التنفيذى لشركة أب ستيت، والمهندس محمد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة أدفيس للاستثمار العقارى، والدكتور تامر محفوظ رئيس مجلس إدارة شركة ريكاب، والمهندس رامى الخولى رئيس مجلس إدارة شركة يونتس، والمهندس هشام السعيد رئيس مجلس إدارة شركةERA.

فى ذات السياق، أشار محمد بنانى، العضو المنتدب لشركة دار الخبرة ريد، إلى أن الشركات العقارية دائمًا تفكر خارج الصندوق، رغم أزمات الركود التضخمى نتيجة الأزمة العالمية، مؤكدًا أن المعارض العقارية وسيلة حقيقية للتواصل بين العميل والشركة، وهذا يصب فى النهاية لمصلحة القطاع العقارى يشكل عام.

وأكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية فى تنظيم المعارض العقارية، لضمان إضافة أنواع مبتكرة من العروض، فى ظل زيادة عدد المشروعات العقارية فى السوق المصرية.

ومن جانبه، أكد عمرو عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك للتسويق العقارى وعضو تحالف دار الخبرة العقارية Red Collaboration ، أن تنظيم تحالف دار الخبرة العقارية RED لمعرض فى الساحل الشمالى والعين السخنة خطوة إيجابية، موضحا أن المعرض يضم أكبر الشركات العقارية والمطورين الجادين المتربعين على عرش السوق العقارية فى مصر، وهذا إضافة ونجاح كبير فى حد ذاته للمعرض .

وأضاف عثمان أن الشركات تقدم عروضًا غير مسبوقة للعملاء، ولأول مرة يُقام معرض نوعى لمطورى الساحل الشمالى والعين السخنة تحت سقف واحد.

جدير بالذكر، أطلقت مؤخرًا شركة دار الخبرة العقارية RED تحالف دار الخبرة العقارية Red Collaboration التحالف الأول من نوعه فى مصر تحت قيادتها، الذى يضم أكبر شركات التسويق العقارى بالسوق ضمن الخطة الاستراتيجية التى تُقدمها الدولة من أجل تطوير القطاع العقارى، والذى يعتبر من أكثر قطاعات الدولة حيوية ومساهم فى نمو عجلة التنمية.

وعاد بهيج ليؤكد استمرار التحالف فى ضم مزيد من الشركات الناجحة، والتى تتوافق مع مبادئ التسويق العقارى، بخلاف افتتاح أكاديمية للتسويق، كما تنوى إقامة مزيد من المعارض لاختراق المحافظات، والترويج للتنمية العمرانية.

وكشفت شركة دار الخبرة عن اختيار عناصر التحالف وفقًا لمحددات ومعايير أهمها عنصر الخبرة والكفاءة فى أعضاء التحالف.

ويقوم التحالف على بعض المبادئ وأهمها تعظيم مكانة شركات التسويق العقارى لدى المطورين، الأمر الذى يتواكب مع دور المسوق الملموس فى السوق العقارية، مما يساهم فى حفظ حقوق الشركات والعاملين بها، بجانب تنظيم العلاقة التجارية بين المسوق العقارى والمطور على المستوى الإدارى والفنى والمالى.

ومن ضمن المبادئ أيضًا تأهيل المسوق العقارى وتدريبه على المبادئ والقيم الأساسية لخدمة العملاء، والتكامل وتبادل الخبرات للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمطور والعميل، والرجوع إلى المبادئ والقيم المتعارف عليها، وأهمها أن مصلحة العميل أولًا، وأخيرًا البدء فى مشروع تنظيم العمل فى السوق العقارية كما هو متبع فى الدول.