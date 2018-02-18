QNB يعتزم بيع 2% من حصته لتوفيق أوضاع القيد بالبورصة

رجب عزالدين أعلن بنك قطر الوطنى الأهلى، عن الشروع فى إجراءات بيع جزء من حصة المجموعة، لتصل إلى 95% تماشيًا مع قواعد القيد بالبورصة المصرية. وقال البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن مجموعة بنك قطر الوطنى الأهلى تساهم فى البنك المصرى بنسبة 97.12%، وستبيع جزء من حصتها لتصل إلى 95% تقريبًا

رجب عزالدين

أعلن بنك قطر الوطنى الأهلى، عن الشروع فى إجراءات بيع جزء من حصة المجموعة، لتصل إلى 95% تماشيًا مع قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وقال البنك، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن مجموعة بنك قطر الوطنى الأهلى تساهم فى البنك المصرى بنسبة 97.12%، وستبيع جزء من حصتها لتصل إلى 95% تقريبًا، وذلك لتوفيق الأوضاع مع القواعد الجديدة للقيد بالبورصة.

وأضاف البنك أنه تعاقد مع شركة “سى آى كابيتال” لتكون المستشار المالى الحصرى فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الحصة المذكورة.

وأصدرت الرقابة المالية قرارًا فى 2017، ينص على شطب قيد أسهم الشركة التى لا تتوافر فيها نسبة الأسهم حرة التداول بواقع 5% من أسهمها.

واعتمدت عمومية البنك فى وقت لاحق توزيع كوبون نقدي على المساهمين بقيمة 80 قرشًا لكل سهم عن أرباح 2017.

وحقق البنك صافى ربح قدره 5.52 مليار جنيه، خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل صافى أرباح بلغت 4.2 مليار جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال البنك 8.9 مليار جنيه، موزعًا على 890.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.