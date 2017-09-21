QNB يطرح برنامج إيزى أوتو خلال أوتوماك فورميلا

شريف عيسىأطلق بنك قطر الوطنى الأهلى QNB، برنامجاً لتويل شراء سيارات جديدة بمناسبة افتتاح معرض أوتوماك - فورميلا أطلق عليه "إيزى أوتو".ويتيح البنك للعميل فرصة الحصول على سيارة جديدة بدون مصاريف ادارية، بسعر فائدة تتراوح ما بين 11% الى 13%، وبدون مقدمة لعملاء الراتب وعملاء الصفوة.ويوفر QNB امكان

شريف عيسى

أطلق بنك قطر الوطنى الأهلى QNB، برنامجاً لتويل شراء سيارات جديدة بمناسبة افتتاح معرض أوتوماك – فورميلا أطلق عليه “إيزى أوتو”.

ويتيح البنك للعميل فرصة الحصول على سيارة جديدة بدون مصاريف ادارية، بسعر فائدة تتراوح ما بين 11% الى 13%، وبدون مقدمة لعملاء الراتب وعملاء الصفوة.

ويوفر QNB امكانية السداد على أقساط شهرية ثابتة تصل الى 84 شهراً، على أن يتيح فرص الاختيار بين انظمة متعددة تناسب الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة.

ويوفر برنامج إيزى أوتو امكانية التمتع ببرنامج الأسرة والذى يتيح للعميل اختيار سيارة أفضل عبر احتساب دخلين بدلا من واحد بشرط ان يكون الدخل الثانى قريبا من الدرجة الأولى.

ويوفر البنك أيضاً امكانية تمويل شراء سيارات مستعملة بنسبة تصل الى 75% من قيمتها على ألا تتجاوز سنة الصنع 2013.