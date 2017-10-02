QNB والاتحاد الوطنى يدرسان طرح حصص إضافية بالبورصة

❏ SAIB يبحث بدائل التوافق مع شرط عدد المساهمينأحمد علىعلمت «المال» أن بنكى «QNB الأهلى» و«الاتحاد الوطنى» يدرسان طرح حصص إضافية فى البورصة المصرية، وذلك إطار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلزام الشركات المقيدة بتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد.يُذكر أن &l

❏ SAIB يبحث بدائل التوافق مع شرط عدد المساهمين

أحمد على

علمت «المال» أن بنكى «QNB الأهلى» و«الاتحاد الوطنى» يدرسان طرح حصص إضافية فى البورصة المصرية، وذلك إطار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلزام الشركات المقيدة بتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد.

يُذكر أن «الرقابة المالية» أصدرت قرارًا فى أغسطس الماضى، ألزمت فيه الشركات المقيدة غير المتوافقة مع قواعد القيد – فيما يتعلق بنسبة التداول الحر التى لا يجب أن تقل عن %5، أو عدد المساهمين البالغ حده الأدنى 300 مساهم – بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية تصل إلى 9 أشهر.

وألزمت إدارة القيد بالبورصة الشركات بموافاتها خلال شهرين، على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بتقديم خطة زمنية لا تتعدى مدة تنفيذها ستة أشهر لاستيفاء الشروط.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن بنكى «QNB الأهلى» والاتحاد الوطنى أخطرا إدارة البورصة المصرية، برغبتهما فى رفع نسبة التداول الحر لتجنب الشطب من جداولها، مضيفة أن «QNB الأهلى» يفاضل حاليا بين الاكتفاء برفع نسبة التداول الحر إلى %5 – الحد الأدنى المنصوص عليه فى القواعد – وطرح حصة أكبر من أسهمه عبر اكتتاب عام، متوقعة الانتهاء من الخطة الزمنية خلال شهر.

وتبلغ نسبة التداول الحر ببنك «QNB الأهلى» وفقًا لآخر نموذج إفصاح نحو %2.8 بعدد أسهم 21.089 مليون، من إجمالى 720.682 مليون سهم، فى حين يمتلك بنك قطر الوطنى – الكيان الأم – نحو %97.125 من الأسهم.

وتبلغ نسبة التداول الحر ببنك «الاتحاد الوطنى – مصر» وفقًا لآخر نموذج إفصاح نحو %3.3 بعدد 7.900 مليون سهم، ويمتلك المساهم الرئيسى – بنك الاتحاد الوطنى – نحو %96.64 من إجمالى عدد الأسهم البالغة 230.858 مليون.

وكشفت المصادر أن بنك الشركة العربية المصرفية «SAIB»، يدرس سبل التوافق مع قواعد القيد، مشيرة إلى أنه يعانى من عدم توافقه مع الحد الأدنى لعدد المساهمين الواجب توافرهم فى هيكل ملكيته، ويبلغ عدد مساهميه نحو 203، فى الوقت الذى تخطت فيه نسبة التداول الحر الحد الأدنى الذى تشترطه البورصة مسجلة %15.57.