QNB تطرح برنامج إيزى أوتو خلال أوتوماك فورميلا

شريف عيسىأطلق بنك قطر الوطنى الأهلى "QNB" برنامجاً لتمويل شراء سيارات جديدة، بمناسبة افتتاح معرض أوتوماك - فورميلا، أطلق عليه "إيزى أوتو".ويتيح البنك للعميل فرصه الحصول على سيارة جديدة بدون مصاريف إدارية، بسعر فائدة تتراوح ما بين 11% إلى 13%، وبدون مقدمة لعملاء الراتب وعملاء الصفوة.ويوفر QNB إ

شريف عيسى

أطلق بنك قطر الوطنى الأهلى “QNB” برنامجاً لتمويل شراء سيارات جديدة، بمناسبة افتتاح معرض أوتوماك – فورميلا، أطلق عليه “إيزى أوتو”.

ويتيح البنك للعميل فرصه الحصول على سيارة جديدة بدون مصاريف إدارية، بسعر فائدة تتراوح ما بين 11% إلى 13%، وبدون مقدمة لعملاء الراتب وعملاء الصفوة.

ويوفر QNB إمكانية السداد على أقساط شهرية ثابته تصل إلى 84 شهراً، على أن يتيح البرنامح فرص الاختيار بين أنظمة متعددة تناسب الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة.

ويوفر برنامج إيزى أوتو امكانية التمتع ببرنامج الأسرة، والذى يتيح للعميل اختيار سيارة أفضل عبر احتساب دخلين بدلاً من دخل واحد، شرط أن يكون الدخل الثانى قريب من الدرجة الأولى.

ويوفر البنك أيضاً إمكانية تمويل شراء سيارات مستعملة بنسبة تصل إلى 75% من قيمة السيارة على ألا يتجاوز سنه الصنع 2013.