«QNB الأهلي» يوقع اتفاقية تعاون مع سيلندر لتقديم حلول تمويلية جديدة

وقع QNB الأهلي اتفاقية تعاون مع شركة سلندر مصر المتخصصة في بيع وشراء السيارات المستعملة، حيث يتم بموجب التعاون تقديم البنك لحلول تمويلية مختلفة للعملاء الراغبين في الحصول على الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركة سيلندر، وذلك تماشيا مع استراتيجية QNB الأهلي التي تقدم نماذج مبتكرة من التمويل تناسب كافة شرائح العملاء.

قام بتوقيع البروتوكول

، وعمر الدفراوي المدير التنفيذي لشركة سلندر مصر، وبحضور عدد كبير من قيادات البنك والشركة.

وفي هذا السياق أعرب محمد بدير عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع شركة سلندر مصر الناشئة، والتي حققت نجاحات ملحوظة خلال فترة وجيزة واتسمت بمصداقية في التعامل مع العملاء في تجارة السيارات المستعملة عبر تطبيقها “سلندر”، مؤكدا حرص البنك على دعم وتعزيز الشراكات التي تحقق

وأوضح الرئيس التنفيذي ل QNB الأهلي، أن البنك يحرص على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تقديم حلول تمويلية تساهم في زيادة نمو الشركات وتوسيع دائرة أعمالها والمساهمة في زيادة أنشطتها.

من جانبه أكد عمر الدفراوي المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سيلندر، أن الشركة تقوم بتقديم حلول جديدة ولأول مرة في سوق السيارات المستعملة في مصر، حيث تقدم لعملائها فرصة لشراء سيارات مستعملة عالية الجودة بضمان شامل لمدة ٣ شهور، وسياسة استرجاع أو استبدال لمدة ٧ أيام، بالإضافة للحلول التمويلية المختلفة التي تُقدم ولأول مرة في مصر في قطاع السيارات المستعملة.

على جانب آخر، تُقدِم الشركة تجربة فريدة من نوعها لعملائها الراغبين في بيع سياراتهم من خلال اجراء فحص منزلي مجاني للسيارة، يعقُبها تقديم عرض شراء نهائي وتنفيذه في أقل من ٢٤ ساعة وعلى مدار ٧ أيام في الأسبوع.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة سلندر نجحت وفي وقت قصير من إطلاق خدماتها بالسوق المصري وكسب ثقة العديد العملاء بكافة محافظات مصر، بالإضافة إلى ابرام الكثير من الشراكات والتي من أهمها الشراكة الاستراتيجية مع QNB الأهلي لتوفير كافة الحلول التمويلية للعملاء.