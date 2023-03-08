بنك QNB الأهلي يقدم باقة من العروض الجديدة المخصصة للمرأة

أعلن QNB الأهلي عن تقديم باقة من العروض الحصرية والخدمات المصرفية المبتكرة التي تعزز من مكانة المرأة وتدعمها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، إيمانا من البنك بدور المرأة في كافة المجالات، وتزامنا مع احتفالات شهر مارس والذي يشمل

وبمناسبة شهر المرأة، يتيح البنك مجموعة من العروض المميزة لعملائه الأفراد مثل فتح حساب أو الاشتراك في باقة أهلاً وإصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً مجاناً بأبسط الإجراءات وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

وتتضمن العروض الاشتراك في باقة “لكي” للمرأة مجانا والتي تتناسب مع الاحتياجات المصرفية المختلفة للمرأة، لتحصل على تجربة بنكية استثنائية مع إمكانية فتح أوعية ادخارية للأبناء بواسطة الأم مجانا.

QNB الأهلي ومزايا شهر المرأة

ويقدم البنك مجموعة من البطاقات الائتمانية المختلفة المصحوبة بتغطية تأمينية مجانية ضد سرطان الثدي لحاملي البطاقات الائتمانية الأساسية من السيدات. وخلال شهر المرأة، يمكن إصدار إسورة دفع إلكتروني هدية عند الاشتراك في باقة لكي أو عند اصدار بطاقة ائتمانية أساسية للمرأة، كما يمكن اصدار

على بعض أنواع البطاقات، وفي حالة طلب العملاء الحصول على قروض السلع المعمرة خلال شهر مارس، فيمكنهم ذلك بكل سهولة مع اعفائهم من المصاريف الإدارية.

ويقدم البنك قروضا ميسرة لرائدات الأعمال من أجل تمكينها اقتصاديا، ومعاونتها في القيام بكافة أعمالها واحتياجاتها، فضلا عن الدور التوعوي الذي يقوم به البنك لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الاعمال عن طريق نشر الثقافة المالية والمصرفية، من خلال الندوات والمؤتمرات التي يعقدها البنك في كافة المحافظات وتقديم الخدمات غير المالية، من خلال مراكز تطوير الأعمال، وعملاً على تشجيع البنك لدور المرأة في شهر المرأة سيقوم البنك بفتح باقة الأعمال وباقة التاجر مجانا لأول 3 أشهر للشركات والمؤسسات التي تملكها او تديرها سيدات.

على هامش يوم المرأة العالمي، وعيد الأم، سيقوم QNB bebasata بتخصيص جميع زيارات العمل الرسمية خلال هذا اليوم للعملاء من الإناث.

كما يحرص البنك بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل المجتمعي لتنفيذ مشاريع تنموية، تهدف إلي تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير الدعم الاجتماعي لهن من خلال فك كرب الغارمات ورفع كفاءة وترميم منازلهن، بالإضافة إلي توفير الخدمات الصحية لهن، من خلال تنفيذ العديد من القوافل الطبية ودعم المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية مجانا.

وسيشارك QNB الأهلي سوف كراعي استراتيجي في FEMPower Summit 2023 ، تحت رعاية منظمة العمل الدولية والامم المتحدة، والذى يهدف لدعم رائدات الاعمال في مختلف المجالات و القطاعات و كذلك الفتيات حديثي التخرج لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.