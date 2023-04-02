«QNB الأهلي» يطلق أول برنامج للتجزئة الخضراء في السوق المصرية

أعلن

عن إطلاق أول برنامج لتمويل التجزئة الخضراء بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، ويأتي ذلك انطلاقا من استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الاستدامة والتمويل المستدام ودعم توجهات الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة نحو مناخ صحي نظيف خاليا من الانبعاثات الكربونية.

ويتيح البرنامج الجديد لعملائه الاستفادة من 10% استرداد نقدي على تسهيلات التجزئة المصرفية، مثل القروض النقدية عند شراء منتجات موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، تعتمد بشكل كامل على الاستدامة، ويعد QNB الأهلي أول بنك في مصر يقدم تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للأفراد، بالإضافة الي الاتفاقيات الحالية التي تقوم بتطوير مشاريع خضراء وكفاءة الطاقة وكفاءة المياه والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد.

وسيعزز ذلك استخدام التكنولوجيات والخدمات عالية الأداء في أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وسيساعد في الانتقال إلى اقتصاد أخضر في مصر، ويعد البرنامج الأول من نوعه الذي يحتوي على قطاع تجزئة وقطاع سكني.

من جانبه، أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، حرص البنك على دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال طرح العديد من الخدمات المبتكرة والمتميزة والبرامج التمويلية الجديدة، لافتا إلى أن البنك يقوم بدور كبير في دعم أصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية ومبادئ الاستدامة في كافة عناصرها ويمنحها الأولوية في الحلول التمويلية.

وأضاف محمد بدير أن QNB الأهلي من أوائل البنوك التي قامت بإطلاق أسورة الدفع الإلكترونية اللاتلامسية، من أجل تلبية احتياجات الشباب وهو ما عزز نجاح البنك والتتويج بجائزة أفضل بنك للشمول المالي من كبرى المؤسسات العالمية في مجال خدمات التجزئة المصرفية للعام الماضي 2022.

ويتخذ QNB الأهلي كافة الإجراءات والأساليب والوسائل التي تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في

، والمساهمة في تحفيز التمويل المستدام لتحقيق اهداف اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتنفيذ وتفعيل خطط وتوجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.