«Qnb الأهلي» تتربع على عرش نشاط التخصيم خلال 11 شهرًا (ملف تفاعلي)

تربعت شركة QNB الأهلى للتخصيم على عرش النشاط خلال 11 شهرا من العام الماضى 2019، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 36.5% وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

فى حين جاءت الشركة المصرية للتخصيم فى المرتبة الثانية بعدما حصلت على حصة سوقية بلغت 31.4% فيما جاءت شركة درايف للتخصيم فى المرتبة الثالثة بحصة قدرت قيمتها 19.6%.

ويوضح الجراف التالى حصص الشركات خلال 11 شهرا:

وعلى صعيد شهر نوفمبر فقط ، فلم يتغير الوضع كثيرا، حيث حصلت شركة QNB على حصة سوقية بلغت نحو 44.7%، فيما جاءت المصرية للتخصيم فى المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 22.9%، ودرايف على 12.6%.

ويبين الجراف التالى حصص الشركات فى نوفمبر فقط:

وبحسب الهيئة فإن حجم الأرصدة المدينة انخفضت بنحو 1.3% بنهاية نوفمبر 2019، لتسجل 4.976 مليار جنيه، مقابل 4.912 مليار جنيه.

كما ارتفع عدد العملاء ليصل إلى 347 عميلاً فى نهاية نوفمبر 2019، مقابل 300 عميلاً فى نوفمبر 2018 وفقا لأحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية كما هو موضح فى الجراف التالى :

فى السياق ذاته ، قالت الهيئة ان حجم الأوراق المخصمة خلال 11 شهرا من 2019 ارتفعت إلى 9.4 مليار جنيه مقابل 9.58 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.

الجراف التالى يرصد حجم الأوراق المخصمة خلال 11 شهر:

قانون التخصيم والتأجير التمويلى

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2018 على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ، بعد أن أقره مجلس النواب.

ويأتي ذلك إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية.

ويسعى القانون إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد ، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ