كشفت فرح أحمد المؤسس والمدير التنفيذى للمنصة الرقمية “the baby garage” – المتخصصة فى بيع منتجات الأطفال – أن الشركة بدأت مؤخرًا جولتها التمويلية الثانية لجمع نحو 1.5 مليون دولار، مشيرة إلى أنها دخلت المفاوضات الأولية مع المستثمرين على هامش مؤتمرWeb Summit”” فى البرتغال الشهر الماضى.
«the baby garage» تستهدف جمع تمويلات بقيمة 1.5 مليون دولار
الشركة لديها ما يزيد عن مليون متابع على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي
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