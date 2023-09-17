تستعد شركة سويس قنال أوتوموتيف تيرمينالز «SCAT» التى تتولى إدارة وتشغيل محطة دحرجة السيارات «الرورو» بالرصيف الغربى فى ميناء شرق بورسعيد، لاستقبال الدفعة الأولى من معدات التداول بالمحطة بتكلفة استثمارية 10 ملايين دولار، وفقا لتصريحات أشرف عبد الحميد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
«SCAT» تتسلم أول دفعة من معدات محطة «الرورو» بقيمة 10 ملايين دولار
ميناء شرق بورسعيد ينتظر فرصًا استثمارية ضخمة نظرًا لموقعه الاستراتيجى
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