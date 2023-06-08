كشف المهندس محمد الصيحى، العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة المتوسط للمنتجات الزراعية «MAPCO»، عن خطتها المقرر البدء فيها مطلع الشهر المقبل لاستكمال توسعات مشروع محطة فرز وتعبئة وتصدير الحاصلات، بتكلفة استثمارية حوالى 300 مليون جنيه، تشمل تدشين البنية التحتية واستيراد خطوط الفرز والتعبئة الخاصة بالخضراوات والفاكهة.
«MAPCO» تضخ 300 مليون جنيه للتوسع محلياً وزيادة التصدير
إنشاء محطة لفرز وتعبئة المحاصيل.. والانتهاء منها 2024
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