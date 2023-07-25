‏«BII» البريطانية: مصر واحدة من الأسواق ذات الأولوية.. ومهتمون بقطاعات المياه والهيدروجين الأخضر والتصنيع

أكدت شيرين شهدى مديرة مؤسسة الاستثمار البريطانية British International Investment أن مصر تعد واحدة من الأسواق ذات الأولوية للمؤسسة وذلك نظرًا لإمكانات النمو التى توفرها السوق المحلية، مشيرًة إلى الاهتمام بالاستثمار في قطاعات المياه والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتصنيع لأغراض التصدير، واستبدال الواردات، ومشروعات البنية التحتية للنقل والتى تعتبر من المجالات العديدة التى تحرز تقدمًا.