‏«BII» البريطانية: مصر واحدة من الأسواق ذات الأولوية.. ومهتمون بقطاعات المياه والهيدروجين الأخضر والتصنيع

علاقة مثمرة مع الصندوق السيادى.. ونستكشف مجالات مختلفة من التعاون

‏«BII» البريطانية: مصر واحدة من الأسواق ذات الأولوية.. ومهتمون بقطاعات المياه والهيدروجين الأخضر والتصنيع
سمر السيد

سمر السيد

8:45 ص, الثلاثاء, 25 يوليو 23

أكدت شيرين شهدى مديرة مؤسسة الاستثمار البريطانية  British International Investment  أن مصر تعد واحدة من الأسواق ذات الأولوية  للمؤسسة وذلك نظرًا لإمكانات النمو التى توفرها السوق المحلية، مشيرًة إلى الاهتمام بالاستثمار في  قطاعات  المياه والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتصنيع لأغراض التصدير، واستبدال الواردات، ومشروعات البنية التحتية للنقل والتى تعتبر من  المجالات العديدة التى تحرز تقدمًا.

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سمر السيد

سمر السيد

8:45 ص, الثلاثاء, 25 يوليو 23