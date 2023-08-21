95.5 مليون دولار صادرات «السكر والصناعات التكاملية» منذ بداية 2023

تم التعاقد العام الجارى على استيراد نحو 280 ألف طن، بواقع 50 ألف طن لشركة السكر والصناعات التكاملية

95.5 مليون دولار صادرات «السكر والصناعات التكاملية» منذ بداية 2023
محمد مجدي

محمد مجدي

9:35 ص, الأثنين, 21 أغسطس 23

سجلت صادرات شركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات «القابضة للصناعات الغذائية» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من منتجاتها المختلفة التى تضم الكحول، الخميرة، العطور، علف الفجر، السكر البنى قرابة 95.5 مليون دولار بكميات 155.9 ألف طن لعدد من الدول الأوروبية والعربية ودول منظمة الكوميسا، منذ بداية العام الجارى وحتى 19 أغسطس الحالى، وفقَا لما أكده اللواء عصام الدين البديوى رئيس الشركة – فى حواره مع «المال».

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محمد مجدي

محمد مجدي

9:35 ص, الأثنين, 21 أغسطس 23