شهد النصف الثانى من الحلقة الأحدث من برنامج CEO Level الذى تمت إذاعته مساء أمس-الإثنين- على قناة ALMAL TV على يوتيوب تفاصيل أكثر عن مجموعة «سيليكت إنترناشيونال» واقعها ومستقبلها.
80 مليون دولار حجم استثمارات مجموعة «سيليكت إنترناشيونال» حول العالم
فى الجزء الثانى من حوار المهندس شادى سمير، مع برنامج«CEO Level»
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- حازم شريف مقدم برنامج « CEO Level»
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- شادى سمير الرئيس التنفيذى لمجموعة سيليكت إنترناشيونال
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