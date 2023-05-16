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80 مليون دولار حجم استثمارات مجموعة «سيليكت إنترناشيونال» حول العالم

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فى الجزء الثانى من حوار المهندس شادى سمير، مع برنامج«CEO Level»

80 مليون دولار حجم استثمارات مجموعة «سيليكت إنترناشيونال» حول العالم
أحمد علي

أحمد علي

7:08 ص, الثلاثاء, 16 مايو 23

شهد النصف الثانى من الحلقة الأحدث من برنامج CEO Level الذى تمت إذاعته مساء أمس-الإثنين- على قناة ALMAL TV على يوتيوب تفاصيل أكثر عن مجموعة «سيليكت إنترناشيونال» واقعها ومستقبلها.

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أحمد علي

أحمد علي

7:08 ص, الثلاثاء, 16 مايو 23