%7 زيادة في واردات تقاوى البطاطس الأوروبية الموسم الحالي

توقع تقرير صادر عن إدارة الحجر الزراعى أن كميات التقاوى التى سيتم استيرادها من أوروبا خلال الموسم الحالى -من منتصف نوفمبر وحتى 7 يناير المقبل- تصل إلى ما يقرب من 144 ألف طن مقابل 135 ألفا خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بزيادة نحو %7، نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الإقبال على زراعتها.