توقع تقرير صادر عن إدارة الحجر الزراعى أن كميات التقاوى التى سيتم استيرادها من أوروبا خلال الموسم الحالى -من منتصف نوفمبر وحتى 7 يناير المقبل- تصل إلى ما يقرب من 144 ألف طن مقابل 135 ألفا خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بزيادة نحو %7، نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الإقبال على زراعتها.
%7 زيادة في واردات تقاوى البطاطس الأوروبية الموسم الحالي
أرجع عدد من التجار استقرار أسعار البطاطس إلى زيادة الحصاد من مناطق الإنتاج فى المحافظات
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post