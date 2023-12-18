%7 زيادة في واردات تقاوى البطاطس الأوروبية الموسم الحالي

أرجع عدد من التجار استقرار أسعار البطاطس إلى زيادة الحصاد من مناطق الإنتاج فى المحافظات

%7 زيادة في واردات تقاوى البطاطس الأوروبية الموسم الحالي
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:09 ص, الأثنين, 18 ديسمبر 23

توقع تقرير صادر عن إدارة الحجر الزراعى أن كميات التقاوى التى سيتم استيرادها من أوروبا خلال الموسم الحالى -من منتصف نوفمبر وحتى 7 يناير المقبل- تصل إلى ما يقرب من 144 ألف طن مقابل 135 ألفا خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بزيادة نحو %7، نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الإقبال على زراعتها.

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الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:09 ص, الأثنين, 18 ديسمبر 23