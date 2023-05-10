حسمت 6 غرف تجارية مقاعد مجالس إداراتها بالتزكية ضمن ماراثون انتخابات اتحاد الغرف، فيما لا تزال المنافسة ساخنة فى «الإسكندرية» و«الجيزة»، اللتين تشهدان أكبر عدد من المرشحين حتى الآن بإجمالى 42 مرشحاً.
6 غرف تجارية تحسم انتخاباتها بالتزكية.. ومنافسة شرسة فى «الجيزة»
سيتم الإعلان عن الترشح لإنتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بعد مرور 10 أيام من انتهاء مجالس الغرف بالمحافظات
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