قفزت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بنحو %27.1 خلال أول 9 أشهر من الموسم التصديرى الحالى “الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مايو 2023” لتسجل 4.8 مليون طن، ما قيمته 2.9 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليون طن بقيمة 2.3 مليار خلال نفس الفترة من الموسم السابق.
4.8 مليون طن صادرات الحاصلات الزراعية خلال 9 أشهر بزيادة %27
وفق تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت “المال” على نسخة منه استحوذت الدول العربية على نصيب الأسد
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