طالب أحمد بحيرى رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالإسكندرية بتطبيق عدد مقترحات من شأنها تحفيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، بما يحقق مستهدفات الدولة الحالية المتمثلة فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.
3 مطالب لـ «مصدرى الإسكندرية» تعزز تواجد المنتجات المحلية فى الأسواق العالمية
من ضمن العوائق أمام زيادة الصادرات المصرية تعدد الجهات الرقابية مع ثبات نفس الدور الذى تقوم به
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