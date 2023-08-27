كشفت القوائم المالية لأكبر 5 شركات عقارية مقيدة فى البورصة عن ارتفاع قيمة السيولة النقدية المتاحة لديها خلال النصف الأول من العام الجارى لتلامس 26 مليار جنيه مقارنة مع 18.7 مليار نهاية 2022 بنمو سنوى %40 بما يعكس سعى المطورين للحفاظ على السيولة قدر الإمكان لمواجهة أى خطط أو تقلبات مفاجئة فى تكاليف الإنشاءات.
26 مليار جنيه قيمة السيولة المتاحة لدى أكبر 5 شركات عقارية مقيدة في البورصة
المطورون يرغبون فى الحفاظ على قدر وافر من النقدية لمواجهة التقلبات وتكاليف الإنشاء
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