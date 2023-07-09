ارتفع حجم النقد المتداول بحسب بيانات البنك المركزى خارج خزانة القطاع المصرفى بنحو %31.62 خلال الفترة من يناير 2021 إلى فبراير الماضى على الرغم من الشهادات والأوعية الادخارية مرتفعة العائد التى طرحتها البنوك فى الفترة الأخيرة فى محاولة لكبح جماح التضخم وسحب السيولة من السوق.
195.24 مليار جنيه زيادة فى النقد المتداول خارج القطاع المصرفى خلال 26 شهرًا
ارتفع بنحو 31.62%
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