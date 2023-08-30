توقع تقرير أصدرته شركة «نايت فرانك» البريطانية المتخصصة فى مجال الدراسات والاستشارات العقارية، أن تشهد السوق العقارية المصرية خلال السنوات المقبلة ضخ ما يزيد على 120 مليار دولار، نتيجة عدد من الإجراءات، خاصة التى تتعلق بالتعديلات التشريعية المتعلقة بتملك الأجانب للوحدات.
120 مليار دولار خططًا مستقبلية فى سوق العقارات نتيجة التعديلات التشريعية
«وحدات البحر المتوسط» حققت مبيعات 2.1 مليار.. ومتوقع نموها %30
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