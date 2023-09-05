11 قطاعا محظورا وحد أقصى للمديونية 33% أبرز معايير اختيار أسهم «المؤشر الإسلامى»

كشفت مصادر مُطلعة لـ«المال» أن المعايير التى سيتم بناء عليها اختيار الشركات التى ستنضم إلى المؤشر الإسلامى للبورصة المصرية، تتضمن حظر العمل فى نحو 11 قطاعا منها الموسيقى، والسينما، والتليفزيون، والكحول، وعقود التحوط فى الذهب والفضة، والخدمات المالية غير الإسلامية بما فيها البنوك، والتأمين، ومواقع التعارف، ومنتجات لحم الخنزير، والتبغ والسجائر الإلكترونية، والأسلحة، والصناعات الدفاعية.