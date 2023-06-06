كشف ياسر صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة “ناتكو” أنها تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع “أجا” التابع لها إلى 30 ألف سيارة، بدلًا من 16 ألفًا فى الوقت الحالى، مع الرهان على تصاعد فرص التصنيع المحلى فى إطار توجهات الدولة.
ياسر صالح الرئيس التنفيذى للشركة فى حوار مع «المال أوتو»: «ناتكو» تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية بـ«أجا» إلى 30 الف سيارة ..والتصدير مرهون بموافقة المجموعة الأم
نستحوذ على الحصة الأضخم من توزيع «مرسيدس».. واستمرار إنتاج الـ«GLE» و«GLS» لخمس سنوات قادمة
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