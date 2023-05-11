قال وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن استراتيجية البنك العام الجارى ترتكز على اجتذاب ودائع العملاء وتوظيفها بعائد مميز فى استثمارات وقروض مقبولة أو قليلة المخاطر، فضلا عن التركيز أيضا على جذب كبار العملاء (الجهات والشركات الكبرى).
وليد ناجى نائب الرئيس فى حوار:«البنك العقارى المصرى العربى» باع أصولاً بقيمة 580 مليون جنيه العامين الماضيين
حققنا تقدماً كبيراً فى الأردن.. ونعمل على تأسيس منظومة رقمية لتحويلات العاملين فى الخارج
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